Türk şirketlerinin güneş ve rüzgar enerjisi yatırımları artıyor

Temiz enerji ve karbon salınımının gündemde düşmediği günümüzde, Türk şirketleri peşi sıra güneş ve rüzgar enerjisi yatırımlarını açıklamaya devam ediyorlar. Enerji Günlüğü'nde yer alan habere göre, Erpiliç Er Piliç Entegre Tavukçuluk Üretim Pazarlama ve Ticaret AŞ, Kayseri’de güneş enerji santrali (GES) kuracak. Yeşilhisar ilçesinde yer alacak güneş santralinin kurulu gücü 10 MW olarak planlanıyor.

Proje değeri yaklaşık 187 milyon TL olarak hesaplanan santral için toplam 25000 adet fotovoltaik panel yerleştirilecek. Paneller yaklaşık 136 bin metrekarelik alana düz zemine alüminyum taşıyıcı sistemler üzerine monte edilecek. Erpiliç GES’te üretilecek elektrik, trafolar ile orta gerilim seviyesine yükseltilecek ve dağıtım şirketine ait en yakın hatlara saplanma yöntemi ile bağlanarak sisteme aktarılacak.

Olgun Çelik'ten 250 milyon TL yatırım

Olgun Çelik Sanayi ve Ticaret AŞ, Yozgat Yerköy’de kendi tüketiminde kullanmak üzere güneşten elektrik üretecek. Olgun Çelik, Yerköy ilçesine bağlı Delice Köyü sınırları içinde 15 MW kurulu gücünde güneş enerji santrali (GES) kurup işletecek. Yaklaşık 250 milyon TL’lik yatırımla hayata geçirilmesi öngörülen projede her biri 550 Watt güce sahip toplam 36 bin adet güneş paneli kullanılacak. Olgun Çelik, otomotiv sektöründe kullanılan çelik yayların üretim ve satışı gerçekleştiriyor.

Merinos Kongre Merkezi'nin çatısına GES

Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı, Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi’nin (Merinos AKKM) çatısına güneş enerjisi santrali (GES) kurdurtacak. İhale yoluyla hayata geçirilecek GES’in kurulu gücü 2.5 MW olarak planlanıyor. Yüklenici firma, gelir paylaşımı modeli kuracağı santrali 10 yıl süreyle işlettikten sonra Belediyeye bırakacak.

Merinos AKKM Çatı GES ihalesi için 36.239.168,27 lira keşif bedeli ve 1.087.175,05 lira da geçici teminat tutarı belirlendi. İsteklilerin, 22 Mart 2023 günü saat 11.30’da gerçekleştirilecek ihaleye en geç 21 Mart 2023 günü, saat 16.00’ya kadar teklif sunması gerekiyor.

Lodos Res, Milas'a kurulacak

Muğla’nın turistik ilçesi Bodrum’da planlanan Lodos Rüzgar Enerji Santrali’nin (RES) kurulum yeri değiştiriliyor. Alto Holding Grubu şirketlerinden Lodos Yenilenebilir Enerji’ye ait 49,5 MW kurulu gücündeki Lodos RES, Bodrum yerine Milas’ta hayata geçirilecek.

Söz konusu değişiklik, önlisans türbin koordinatlarının Muğla Büyükşehir Belediyesi’nin İlke Kararı’nda belirlenen RES yapılabilir alan sınırları içinde olmaması ve bazı direklerin turizm bölgesinde kalmasından dolayı söz konusu projenin iptal edilmesinin ardından yapılıyor. 485 milyon TL değerindeki proje kapsamında 11 adet rüzgar türbini kurulacak. Santralde yılda 173 milyon 250 bin kWh elektrik üretilecek. Ekonomik işletme ömrü 49 yıl olan tesiste üretilen elektrik, 154 kV 2 ayrı EİH ile 154 kV Yeniköy-Yatağan EİH’ye girdi-çıktı bağlantısı olacak şekilde iletilecek.