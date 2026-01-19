Türkerler’den 700 milyon Euro yatırımla 500 MW RES hamlesi

HÜSEYİN GÖKÇE/ANKARA

Türkerler Yenilenebilir Enerji, 700 milyon Euro yatırım ile Sivas’ta 500 MW büyüklüğünde YEKA kapsamında tek kalemde Türkiye’nin en büyük RES projesini hayata geçirecek. Toplam 6 yılda tamamlanması öngörülen YEKA projesine ilişkin imzalar 16 Ocak Cuma günü atıldı.

Şirketin yenilenebilir enerji kayaklarına yönelik yatırımlarını EKONOMİ’ye değerlendiren, Türker Yenilenebilir Enerji Enerji Üretim Grup Başkanı Ali Kındap bu projenin tamamlanmasıyla birlikte bu kategorideki kurulu kapasiteyi 1000 MW’a çıkaracaklarını söyledi. İmza töreninin ardından yatırıma ilişkin sürecin başlayacağını dile getiren Ali Kındap, hâlen Türkiye’deki YEKA projelerinde en büyük RES’in kurulu kapasitesinin 410 MW büyüklüğünde olduğunu ifade eden Kındap, Türkerler’in proje büyüklüğünün 500 MW olduğunu aktardı.

Yatırımın toplamda 700 milyon Euro büyüklüğünde olduğunu ifade eden Kındap, yatırım kapsamında yapılacak 210 kilometre uzunluğundaki iletim hattının ise Türkiye’nin bu alandaki önemli bir eksikliğini gidermiş olacağını anlattı. Yenilenebilir enerji alanında bunun yanı sıra HES ve jeotermal enerji yatırımları bulunduğu bilgisini veren Ali Kındap, güneş enerjisi alanında da yatırım hazırlıkları olduğunu kaydetti. Yine YE KA projeleri kapsamında iki önemli sahanın da ihalesini kazandıklarını ifade eden Kındap, “Bir tanesi 40 MW’lık Van GES, diğeri de 40 MW’lık Maraş GES. İkisi de Türkiye’nin önemli önemli noktasında iki ayrı proje, güzel proje” diye konuştu.

Şirketin şu anda toplam kurulu gücünün 527 MW büyüklüğünde olduğuna değinen Kındap, devam eden projelerin 934 MW düzeyinde olduğunu, önümüzdeki üç yıl içinde 1500 MW’a ulaşmayı öngördüklerini anlattı.

1000 MW büyüklüğünde 12 depolama yatırım projemiz var

Depolamalı enerjinin de önemine vurgu yapan Kındap, “Türkiye’nin en ücra köşelerine kadar uzanan iletim hattı şebekesinin istikrarlı işletilebilmesi için ilave hat ve depolama yatırımlarına da ihtiyaç var. Türkerler olarak toplamda 1000 MW, 12 ayrı müstakil depolama yatırım projemiz var. Bu projelerle bir yandan ülkemizin arz güvenliği için çalışırken diğer yandan şebeke işletme güvenliğini sağlama adına önemli katkı sağlamayı hedefliyoruz. Sonuç itibarıyla Türker Yenilenebilir gelecekte 5 bin MW’a kurulu güce giden bir yolda emin adımlarla ilerliyor” değerlendirmesinde bulundu.