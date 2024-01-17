Turkishtime'dan bu kez de EN-VERİM 100 araştırması

Uzun yıllardır Ar-Ge 250 araştırmasıyla ses getiren ekonomi ve iş dünyası portalı Turkishtime, bu kez de 'enerji verimliliği' için kolları sıvadı. Bu yıl ilk kez yapılacak olan “Enerji Verimliliğine En Fazla Harcama Yapan İlk 100 Sanayi ve İhracatçı Firma” araştırması, Türk sanayisi ve ihracat dünyasının enerji verimliliği performansını belirleyecek. Araştırma, ihracat sıralamasındaki ihracatçı ilk 1000 firmaya ve İstanbul Sanayi Odası İlk 500 firmalarına gönderilen ankete verilen cevaplara göre gerçekleştirilecek.

Araştırma anketinin soruları, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Enerji Verimliliği ve Çevre Dairesi Başkanlığı ile Enerji Verimliliği ve Yönetimi Derneği’nin (EYODER) öneri ve katkılarıyla hazırlandı.

Araştırma sonuçları, beş ana performans başlığındaki sorulara firmaların beyan ettikleri verilerden ve bu verilere göre aşağıdaki başarı sıralamaları oluşturularak kamuoyu ile paylaşılacak.

Enerji verimliliği ilk 100 araştırması data tabloları

En çok Enerji Verimliliği Harcaması Yapan İlk 100 Firma

Enerji Yönetimine En Fazla Harcama Yapan İlk 100 Firma

Enerji Verimliliği Kapsamında Çalışan Personel Sayısına Göre İlk 50 Firma

Enerji Verimliliği Kapsamında Çalışan Kadın Personel Sayısına Göre İlk 50 Firma

Enerji Verimliliği Kapsamında Eğitime En Fazla Harcama Yapan İlk 20 Firma

Enerji Etütleri İçin En Fazla Harcama Yapan İlk 20 Firma

Türkiye EN-VERİM 100 araştırması, firmaların enerji verimliliği performansını dünyaya da anlatacak etkin bir referans kaynağı olması için Türkçe’nin yanı sıra İngilizce rapor yayını olarak da basılı ve dijital iki ayrı formatta hazırlanarak, dünyanın fikir liderleri ve uluslararası basınla paylaşılacak.

Turkishtime, bu araştırmayla, sürdürülebilir bir dünya için “Türkiye’de enerji verimliliği hafızasını yaratma” vizyonunun gerçekleştirilmesine önemli bir katkı sağlarken, firmaların enerji verimliliği çabalarının da takdir edilmesini hedefliyor.