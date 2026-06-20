Türkiye-AB enerji hattında kritik başlık: Rus gazı tartışması

Bloomberg’in haberine göre Avrupa Birliği, Türkiye ile gelecekte yapılacak yeni doğalgaz anlaşmalarında Rusya kaynaklı gazın kabul edilmeyeceği yönündeki tutumunu Ankara’ya iletti. Konu, Almanya Ekonomi Bakanı Katherina Reiche’nin Ankara temaslarında enerji gündeminin ana başlıklarından biri oldu.

Almanya Ekonomi Bakanı Katherina Reiche, iki günlük Türkiye ziyareti kapsamında iş dünyası heyetiyle Ankara’ya gelerek Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar ile bir araya geldi. Görüşmelerde enerji alanındaki iş birliği ve doğalgaz tedarik süreçleri öne çıkan başlıklar arasında yer aldı.

Reiche, yaptığı açıklamada Avrupa Birliği’nin, Türkiye ile gelecekte yapılacak doğalgaz anlaşmalarında Rusya dışındaki kaynaklardan sağlanacak tedarik konusunda kararlı olduğunu ifade etti. Almanya Bakanı, Avrupa’nın Rus enerji kaynaklarına bağımlılığı azaltma hedefinin sürdüğünü belirtti.

Alternatifi zor

Türkiye ise mevcut doğalgaz tedarik sözleşmelerinin süresinin dolmaya yaklaşması nedeniyle Rus enerji şirketi Gazprom ile yeni anlaşmalar için müzakerelerini sürdürüyor. Enerji yönetimi, kısa vadede Rus gazının alternatif kaynaklarla tamamen ikame edilmesinin hem ekonomik nedenlerle hem de mevcut arz imkanlarının sınırlı olması nedeniyle kolay olmadığını dile getiriyor.

Türkiye’nin denge politikası

Öte yandan Ankara, uzun süredir bölgesel doğalgaz ticaret merkezi olma hedefi doğrultusunda çalışmalarını sürdürüyor. Ancak Avrupa Birliği’nin Rusya ile enerji alanında mesafeli yaklaşımı, Türkiye’nin bu süreçte denge politikasını daha kritik hale getiriyor.

AB tarafı, enerji güvenliği politikaları kapsamında Rusya kaynaklı enerji bağımlılığını azaltmayı temel önceliklerden biri olarak görürken, Türkiye tarafı mevcut enerji ihtiyacı ve maliyet dengeleri doğrultusunda mevcut tedarik yapısını koruma yaklaşımını sürdürüyor.