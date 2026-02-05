Türkiye-ABD arasında petrol ve doğalgaz mutabakatı: Ortak arama ve üretim yapılacak

TPAO ile Chevron arasında petrol ve doğal gaz arama-üretim faaliyetleri ile enerji alanlarında olası iş birliklerini kapsayan bir Mutabakat Zaptı imzalandı.

Anlaşmayla Türkiye’de ve yurt dışında ortak projeler geliştirilmesi, Gabar ve Karadeniz’deki çalışmaların küresel hamlelerle desteklenmesi ve TPAO’nun üretim kapasitesinin artırılması hedefleniyor.

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar şu ifadelere yer verdi:

"İstanbul’da, millî petrol şirketimiz TPAO ile Chevron arasında, petrol ve doğal gaz arama ve üretim faaliyetleri ile enerji alanlarında olası iş birliklerini değerlendirmek üzere bir Mutabakat Zaptı imzalandı.

Mutabakat zaptı ile hem Türkiye’de hem de uluslararası ölçekte ortak projeler geliştirmeyi hedefliyoruz.

Gabar ve Karadeniz’deki çalışmalarımızı yurt dışı hamlelerimizle destekleyerek, TPAO’yu 1 milyon varil üretim kapasitesine sahip küresel bir şirkete dönüştürme vizyonumuza da katkı sağlayacağız.

Yakın zamanda yeni anlaşmalarla farklı uluslararası ortaklıklara da imza atacak, hayata geçirdiğimiz somut projeleri milletimizle paylaşacağız."