Türkiye, Afrika açılımını enerji ve uzay hamlesiyle derinleştiriyor

Türkiye’nin derin deniz sondaj gemisi Çağrı Bey, 15 Şubat’ta Mersin Taşucu Limanı’ndan Somali’ye hareket etti. Somali açıklarında başlatılan ortak petrol ve doğalgaz arama faaliyetleri, iki ülke arasındaki enerji iş birliğinde yeni bir dönemin başlangıcı olarak değerlendiriliyor.

Bu adım, Türkiye’nin Afrika’daki varlığını diplomatik ve askeri boyutun ötesine taşıyarak doğrudan enerji alanına genişlettiğinin göstergesi olarak yorumlanıyor.

Kızıldeniz’de stratejik konum

Türkiye son yirmi yılda Afrika’da sivil altyapı projeleri, savunma sanayii ihracatı ve askeri eğitim faaliyetleriyle etkinliğini artırdı. Somali, bu stratejinin merkezinde yer alıyor.

2017’den bu yana Mogadişu’daki en büyük yurt dışı askeri üssünde Somali ordusunun üçte birinden fazlası Türkiye tarafından eğitildi. Ankara ayrıca ülkeye silahlı insansız hava araçları tedarik etti.

Son bir ay içinde Somali’ye F-16 savaş uçakları, tanklar ve helikopterler konuşlandırıldığı belirtilirken, Somali Devlet Savunma Bakanı Omar Abdi Ali sevkiyatın ülkenin güvenlik ve istikrarına katkı sağlayacağını açıkladı.

Uzay limanı ve balistik test sahası

Bloomberg’in aktardığına göre Somali’de bir Türk deniz üssü, balistik füze test sahası ve Türkiye’nin ilk uzay limanı inşa ediliyor. Uzay limanı projesinin temelinin bu yıl atıldığı ifade ediliyor.

Uzay altyapısı yatırımı, Türkiye’nin savunma ve havacılık teknolojilerinde uzun vadeli kapasite oluşturma stratejisinin Afrika ayağı olarak görülüyor.

Diplomasi ve ekonomi paralel ilerliyor

Türkiye, 2024 yılında Somali ile Etiyopya arasındaki gerilimi azaltan anlaşmaya aracılık etti. Aynı zamanda ülkede okul, hastane ve havaalanı projeleri yürütüyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed ile ticaret ve yatırım fırsatlarını görüştüğünü ve Addis Ababa yakınlarında planlanan büyük havalimanı projesine Türk şirketlerinin katılımını istediğini açıkladı.

Türkiye’nin Afrika ile yıllık ticaret hacmi geçen yıl yüzde 10 artarak 35 milyar dolara ulaştı. Türk müteahhitlik firmaları kıtada toplam değeri 100 milyar doları aşan 2 binden fazla projede yer aldı.