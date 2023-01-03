Türkiye, Bulgaristan'a doğal gaz satacak

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez TVNET'te canlı yayında açıklamalarda bulundu. Bakan Dönmez, 3 Ocak tarihinde Bulgargaz ile BOTAŞ arasında önemli bir anlaşma imzalanacağını belirtti.

Dönmez, "BOTAŞ en son Umman'da bir görüşme yaptı. Büyük oranda da anlaştılar. Kısa süre içinde bir LNG anlaşması yapacak. Biz geçen sene 15 ülkeye gitmişiz. Yarın da Bulgaristan'a seyahatimiz var. Orada da Bulgargaz şirketiyle BOTAŞ arasında anlaşma akdedilecek. BOTAŞ ile Bulgargaz arasında anlaşma sağlanacak." diye konuştu.

"Bu kış fiyatlarda artış öngörmüyoruz"

Karadeniz gazıyla ilgili konuşan Bakan Dönmez, "Enerjide geldiğimiz seviye sevindirici ve iftihar edici. Karadeniz gazını biz sisteme verdiğimizde hem milletimiz hem de devletimiz kazanacak. Çıkartacağımız gaz evlerin ihtiyacını ve son keşif ile daha fazlasını karşılayacak. Avantajları vatandaşımız lehine kullanacağız. İstisnasız bütün hanelerde doğal gazın yüzde 75'ini devlet karşılıyor, yüzde 25'ini vatandaşa yansıtıyoruz. Kararlıyız, 2023'te de sübvansiyon oranları ile devam edeceğiz. Türk Akımı'ndan yıllık 15 milyar metreküp kadar gaz alabiliyoruz. Bu kış enerji fiyatlarında herhangi bir artış öngörmüyoruz." açıklamasında bulundu.

Gabar'daki petrol keşfine de değinen Dönmez, "Gabar'daki petrol keşfi son yıllarda yapılan en büyük keşif. Net üretilebilir günlük rezerv 7 bin 750 varil. Fiyat olarak karşılığı 12 milyar dolar." ifadelerini kullandı.