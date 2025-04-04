Türkiye, Gürcistan, Azerbaycan, Bulgaristan “yeşil elektrik” için anlaşma imzaladı

ANKARA/EKONOMİ

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, rüzgar ve güneş kaynaklı elektrik Türkiye üzerinden Avrupa pazarına satılabilecek.

Mutabakat zaptının Güney Gaz Koridoru yıllık toplantısı kapsamında Bakü’de imzalandığı kaydedildi. Enerji Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar ile Azerbaycan Enerji Bakanı Perviz Şahbazov, Bulgaristan Enerji Bakanı Zhecho Stankov ile Gürcistan Ekonomi ve Sürdürülebilir Kalkınma Bakan Yardımcısı Vakhtang Tsintsadze ortak toplantının ardından zaptı imzaladılar. Proje hayata geçirilmesi halinde 4 ülkenin enterkonneksiyon hatları ile birbirine bağlanması ve ticareti gerçekleşebilecek. Proje arz güvenliği, voltaj ve frekans, üretim tesislerinin verimliliğine katkı verecek. Bu anlaşma ile Türkiye üzerinden, Gürcistan, Türkmenistan, Azerbaycan koridorlarından, doğalgaz ve petrol ihracı yanında elektrik için de bir hat açılmış oluyor.

Nahçıvan’a elektrik, Güney Gaz Koridoru’nda istişare

Öte yandan, TEİAŞ ile AzerEnerji arasında elektrik iletimi alanında Nahçıvan’a elektrik sağlanması kapsamında işletme anlaşması da imzalandı. Güney Gaz Koridoru bakanlar toplantısı kapsamında toplantı da gerçekleşti. Azerbaycan Cumhurbaşkanı Haydar Aliyev’in gerçekleştirdiği toplantıda AB Enerji ve Konut Komiseri ve Danışma Konseyi Eş Başkanı Dan Jorgensen’in açılış konuşmasını yaptığı toplantıda işletmedeki TANAP’ın da dahil olduğu, Azerbaycan’da gaz sahası geliştirme, Trans Adriyarik Boru Hattı, Güney Kafkasya Boru Hattı projesini de içeren Güney Gaz Koridorundaki gelişmeler değerlendirildi. Güney Gaz Koridoru, Orta Asya enerji kaynaklarının Avrupa pazarına erişimini hedefliyor.