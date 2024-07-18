Türkiye ile Macaristan yeşil hidrojen alanında işbirliğine gidiyor

ANKARA (EKONOMİ)

Yeşil Hidrojen Üreticileri Derneği (H2DER) ile Macaristan’ın İnovasyon ve Teknoloji Bakanlığı yapısı HUMDA arasında, her iki ülkenin yeşil hidrojen ekosisteminde işbirliği getirecek iyi niyet anlaşması imzalandı.

Anlaşmayı, H2DER adına Başkan Yusuf Günay ile HUMDA adına CEO Dr. Virag Meszaros, imzaladı.

Anlaşma çerçevesinde, her iki ülke temsilcisi, karbonsuzlaşma hedefinde, yeşil hidrojeni öne çıkaran her aşamada işbirliği arayacak. Üretim, taşıma, depolama ve kullanımda tüm bileşenler ile ilgili çalışmalar için veri paylaşımı, hidrojen eko sistemini büyütecek projelerde paydaş olmak, işbirliğinin temel hedeflerini oluşturuyor.

İmza töreninde Yusuf Günay ve Dr. Virag Meszaros’un yanısıra, H2DER Genel Sekreteri Fatih Kuşçu, HUMDA Hidrojen Uzmanları Dr. Jozsef Szuper ve Dr. Habil. Gabor Pinter de yer aldı.

“Macaristan, AB işbirliğinde öncü olabilir”

H2DER Başkanı Yusuf Günay, HUMDA ile ortak çalışmaların Türkiye-Macaristan işbirlğine de katkısı olacağını vurguladı. Günay, “Türkiye’nin temiz enerji potansiyeli, yeşil hidrojen eko sisteminin de kaldıracıdır. Bu potansiyel için henüz gelişmekte olan mevzuat ve altyapının hızla tamamlanması gerekli. İki kurumun işbirliği, ortak faydayı büyütecektir. Özellikle yeşil hidrojen ihtisas yapısı konusu, bizim üzerimizden Macaristan’da da gündeme gelecek. Karbon sıfır hedefinde yeşil hidrojenin yeri, bu tür somut adımlarla gelişecektir.” dedi.

“Türkiye’nin potansiyeli, bu işbirliğinin temelidir”

HUMDA CEO’su Dr. Virag Meszaros, H2DER ile yürütülecek çalışmaların, ortak faydayı büyüteceğini söyledi. Dr. Meszaros, “AB’nin 2050 hedefleri, ortak çalışmalara güç veriyor. Macaristan’da yürüttüğümüz projelerin verilerini paylaşacağız. Yeni projelerde paydaş olarak yeşil hidrojen eko sistemini geliştireceğiz. Karbonsuzlaşma hedefinde işbirliği zorunluluk. H2DER’in yeşil hidrojen özel ihtisas bölgeleri fikrini, ülkemiz için de geliştirmeye hazırız. Bu anlaşmanın, her iki ülke için de hayırlı olmasını diliyorum.” dedi.

H2DER, Mayıs 2022’deki kuruluşundan bu yana Türkiye’nin çok yönlü kazanımları için çalışıyor. Türkiye Yeşil Hidrojen Görev Gücü içinde yer aldı. Sektörün önemli şirketleri, üreticilerin yanısıra akademisyenler ve bürokrasi deneyimi güçlü isimler ile yeşil hidrojen eko sisteminin söz sahibi yapılarından birine dönüştü. Hydrogen Europe ve SEDEFED üyesidir.

HUMDA (Mobilitede Yeşil Kalkınma Ajansı), Macaristan İnovasyon ve Teknoloji Bakanlığı tarafından kurulmuştur. HUMDA Green(Yeşil) markası altında yeşil hareketlilik programını yürütüyor. Elektromobiliteye büyük önem veriyor. Yeşil Otobüs Programı ve diğer elektrikli, akülü ve hatta yakıt hücreli araçlara yönelik destek şeması sahibi. Macaristan'ın toplam karbon emisyonlarının neredeyse beşte biri mobiliteden kaynaklanıyor. İklim hedeflerine ulaşmanın önemli bir yolu olarak, eski, kirletici otobüslerin yerine elektrikli otobüsler de dahil olmak üzere elektrikli araçların ikamesini teşvik ediyor.