Türkiye ile Suudi Arabistan arasındaki enerji anlaşması Resmî Gazete'de

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Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Suudi Arabistan Krallığı Hükümeti arasında imzalanan "Yenilenebilir Enerji Santrali Projelerine İlişkin Hükümetlerarası Anlaşma", Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın onayıyla Resmî Gazete'de yayımlandı.

3 Şubat 2026 tarihinde Riyad'da imzalanan anlaşma; iki ülke arasında yenilenebilir enerji, yeşil teknolojiler ve inovasyon alanındaki iş birliğini güçlendirmeyi ve toplamda 5 bin megavatlık (MWe) güneş enerjisi santrali projelerinin hayata geçirilmesini hedefliyor.

İlk aşamada Sivas ve Taşeli'ye 2 bin megavatlık GES kurulacak

Anlaşma kapsamında, ilk etapta ("Faz 1") her biri 1.000 MWe sözleşme kapasitesine sahip iki ayrı güneş enerjisi santrali (GES) projesi geliştirilecek:

- Taşeli Güneş Enerjisi Santrali: 1.000 MWe

- Sivas Güneş Enerjisi Santrali: 1.000 MWe

İlk aşamanın yanı sıra taraflar, ilerleyen süreçte 3.000 MWe kurulu güce sahip ilave yenilenebilir enerji projelerinin ("Faz 2") geliştirilmesi ve uygulanması konusunda da mutabakata vardı.

Elektrik alım tarifeleri euro cinsinden belirlendi

Faz 1 projeleri kapsamında üretilecek elektriğin alım satımına ilişkin euro bazlı tarifeler netleştirildi:

- Sivas GES: Ticari işletmeye başlama tarihinden itibaren ilk 5 yıl için megavatsaat (MWh) başına 47,5 euro (KDV hariç); beşinci yılın bitiminden sonraki dönem için ise MWh başına 23,415 euro (KDV hariç).

- Taşeli GES: Ticari işletmeye başlama tarihinden itibaren ilk 5 yıl için MWh başına 47,5 euro (KDV hariç); beşinci yılın bitiminden sonraki dönem için ise MWh başına 19,950 euro (KDV hariç).

Yatırım süresi 30 yıl, arazi tahsisleri 49 yıl olacak

İmzalanacak yatırım anlaşmaları, ticari işletmeye başlama tarihinden itibaren 30 yıl boyunca yürürlükte kalacak ve işletme süresinin ardından santrallerin devreden çıkarılması için 2 yıla kadar ek süre tanınacak. Proje şirketleri, kurulu kapasitenin megavatı başına 30 bin euro teminat mektubu sunacak.

Projelerin gerektirdiği arazi, irtifak ve orman kullanım izinleri Elektrik Üretim A.Ş. (EÜAŞ) tarafından 49 yıl süreli olarak edinilecek ve proje şirketlerine bedelsiz olarak kiralanacak.

Vergi muafiyetleri ve euro ile defter tutma hakkı

Anlaşmayla proje şirketlerine önemli teşvik ve muafiyetler sağlandı:

- Projeler, yatırım teşvik belgesi aranmaksızın Stratejik Hamle Programı kapsamındaki Kurumlar Vergisi Teşviki'nden yararlanacak.

- Santrallerin inşası ve işletmesinde kullanılacak makine, ekipman ve yedek parçaların ithalatı; gümrük vergisi, KDV ve ÖTV dahil tüm mali yükümlülüklerden muaf tutulacak. Yurt içi ekipman alımlarında da KDV muafiyeti uygulanacak.

- Ticari işletmeye geçişe kadar düzenlenecek sözleşme ve belgeler damga vergisinden istisna olacak.

- Şirketler, yasal defter ve muhasebe kayıtlarını doğrudan euro (EUR) cinsinden tutabilecek, finansman ve faturalandırma işlemlerini euro üzerinden yürütebilecek.

Anlaşmanın yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 18 ay içinde Faz 1 projelerine ilişkin Yatırım Anlaşmaları ve Elektrik Satın Alma Anlaşmaları imzalanmazsa, taraflar herhangi bir yükümlülük altına girmeksizin anlaşmayı tek taraflı feshetme hakkına sahip olacak. Anlaşma, tüm yatırım sözleşmelerinin sona ermesine veya azami 49 yıllık süreye kadar yürürlükte kalacak.