Türkiye, Kanadalı şirketle nükleer santral yapımı için görüşmelere başladı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkiye'nin ikinci ve üçüncü nükleer santral projeleri kapsamında Kanada merkezli Candu Energy ile birlikte çeşitli şirketlerle görüşmelerin sürdüğünü açıkladı.

"Kanada’dan Candu şirketiyle görüşmelerimiz sürüyor”

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, pazartesi günü Türkiye'nin güneydoğusuna gerçekleştirdiği ziyaret sırasında gazetecilere yaptığı açıklamada, Türkiye’nin bu yıl içinde planlanan yeni nükleer santral projelerine resmiyet kazandırmak istediğini söyledi. Bayraktar, “İkinci ve üçüncü nükleer santral projeleriyle Rusya, Güney Kore ve Çin ilgileniyor. Bunlara ek olarak, Kanada’dan Candu şirketiyle de görüşmelerimiz sürüyor” dedi.

Akkuyu Nükleer Güç Santrali

Rosatom’un Mersin’in Akkuyu ilçesinde inşasını sürdürdüğü Türkiye'nin ilk nükleer santrali Akkuyu hakkında bilgi veren Bayraktar, bu projeye benzer şekilde Karadeniz’in Sinop ilinde ikinci, Trakya bölgesinde ise üçüncü bir nükleer santral kurulmasının planlandığını söyledi.

Rosatom'un Akkuyu Nükleer Güç Santrali’ni 2010 yılında imzalanan 20 milyar dolarlık anlaşma kapsamında inşa ettiğini belirten Bakan Bayraktar, yeni santral projelerinde bu yıl somut gelişmeler beklediklerini ve çalışmaların hızla sürdüğünü belirtti.