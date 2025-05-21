  1. Ekonomim
  2. Enerji
  3. Türkiye, Kanadalı şirketle nükleer santral yapımı için görüşmelere başladı
Takip Et

Türkiye, Kanadalı şirketle nükleer santral yapımı için görüşmelere başladı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkiye'nin ikinci ve üçüncü nükleer santral projelerine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Bayraktar, Kanada merkezli Candu Energy şirketi başta olmak üzere birçok ülke ve şirketle görüşmelerin sürdüğünü ifade etti.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Türkiye, Kanadalı şirketle nükleer santral yapımı için görüşmelere başladı
Takip Et

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkiye'nin ikinci ve üçüncü nükleer santral projeleri kapsamında Kanada merkezli Candu Energy ile birlikte çeşitli şirketlerle görüşmelerin sürdüğünü açıkladı.

"Kanada’dan Candu şirketiyle görüşmelerimiz sürüyor”

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, pazartesi günü Türkiye'nin güneydoğusuna gerçekleştirdiği ziyaret sırasında gazetecilere yaptığı açıklamada, Türkiye’nin bu yıl içinde planlanan yeni nükleer santral projelerine resmiyet kazandırmak istediğini söyledi. Bayraktar, “İkinci ve üçüncü nükleer santral projeleriyle Rusya, Güney Kore ve Çin ilgileniyor. Bunlara ek olarak, Kanada’dan Candu şirketiyle de görüşmelerimiz sürüyor” dedi.

Akkuyu Nükleer Güç Santrali 

Rosatom’un Mersin’in Akkuyu ilçesinde inşasını sürdürdüğü Türkiye'nin ilk nükleer santrali Akkuyu hakkında bilgi veren Bayraktar, bu projeye benzer şekilde Karadeniz’in Sinop ilinde ikinci, Trakya bölgesinde ise üçüncü bir nükleer santral kurulmasının planlandığını söyledi.

Rosatom'un Akkuyu Nükleer Güç Santrali’ni 2010 yılında imzalanan 20 milyar dolarlık anlaşma kapsamında inşa ettiğini belirten Bakan Bayraktar, yeni santral projelerinde bu yıl somut gelişmeler beklediklerini ve çalışmaların hızla sürdüğünü belirtti.

Başsavcılıktan Minguzzi cinayetinde kullanılan bıçakla ilgili açıklama!Başsavcılıktan Minguzzi cinayetinde kullanılan bıçakla ilgili açıklama!Gündem

 

ÖSYM duyurdu: 2025 TUS tercihleri başladıÖSYM duyurdu: 2025 TUS tercihleri başladıEğitim

 

 

 

Enerji
API petrol stokları artış devam etti
API petrol stokları artış devam etti
Bakan Bayraktar: Suriye’nin elektrik sorununu Türkiye çözecek
Suriye’nin elektrik sorununu Türkiye çözecek
Enerjide 'süper izin' hazırlıkları son aşamada
Enerjide 'süper izin' hazırlıkları son aşamada
Doğal gaz dağıtımına 2024'te 15 milyar lira yatırım yapıldı
Doğal gaz dağıtımına 2024'te 15 milyar lira yatırım yapıldı
Türk şirketi, ABD'li teknoloji deviyle anlaştı: Ankara'da üretim yapacak
Türk şirketi, ABD'li teknoloji deviyle anlaştı: Ankara'da üretim yapacak
İran'da tasarruf yapmayan binlerce evin elektriğini kestiler
İran'da tasarruf yapmayan binlerce evin elektriğini kestiler