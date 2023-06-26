Türkiye, rüzgar enerjisi ekipmanlarında ihracatçı ülke haline geldi

Mehmet KAYA

4T Platformu (Temiz çevre, temiz enerji, temiz tarım, temiz beslenme) Başkanı ve yenilebilir enerji uzmanı Ali Rıza Öner, Türkiye’nin yenilenebilir enerjide hem ekipman, hem de üretim açısından ihracatçı konuma yükseldiğini söyledi.

Türkiye’nin 1,5 milyar Euro büyüklüğe oluşan ekipman sektörünün yüzde 80'inin ihracatçı durumda olduğunu belirten Öner, bunun ardından yenilenebilir enerji üretiminde de yurt dışına açılım başladığını vurgulayarak, “Yenilenebilir enerji yatırımcısı Macaristan, Romanya, Bulgaristan, Makedonya, Ukrayna, Arnavutluk, İtalya, Fransa, Almanya ve İngiltere’de yatırıma yöneldi. Bundan sonraki süreçte ABD ve Afrika ülkelerinde daha fazla Türk yatırımcı göreceğiz” dedi.

Bir grup gazeteciye değerlendirmelerde bulunan Öner, Türkiye’de yenilenebilir enerji üretimi ve enerji ekipmanları üretiminde ilerleme sağlandığını kaydetti. Öner, bu ekipmanların içindeki yerlilik oranının da giderek yükseldiğini vurguladı.

Yenilenebilir enerjiye yönelik oluşturulan Yenilenebilir Enerji Kaynakları Destekleme Mekanizması’nın (YEKDEM) enerji üretiminde kullanılan kaynakları çeşitlendirmesinin ve mekanizmanın güncellenmesinin olumlu adım olduğunu da vurgulayan Öner, “Üç tarafımızın denizlerle çevrili olması dolayısıyla dalga ve akıntı kaynaklarından da elektrik üretilebilecek. Ayrıca Marmara, Ege kısmen Karadeniz kıyılarında da deniz üzerine rüzgar santralleri kurulabilecek. Fiyatlama yapılırken ilk yatırım maliyetleri göze alınarak teşvik fiyatları ona göre düzenlenmiş. Yerli yatırımcı için tekrar cazibe merkezi haline geldi” dedi.

“Çöpten enerji üretimi desteklenmeli bu yolla karbon ayak izi de azalır”

Türkiye’nin 13 şehrinde katı atık bertarafı yapan ITC’nin de İş Geliştirme Direktörü olan Öner, çevresel bir sorun olan çöpün zararlı etkilerinin en aza indirilmesi, mümkünse yok edilmesi gerektiğini hatırlatarak, çöpten enerji üretiminin bu alandaki çözümlerden biri olduğunu kaydetti. Öner, “Çöp haricinde diğer yenilenebilir enerji kaynaklarının karbon ayak izi faydası kağıt üzerinde. Yani fosil yakıttan üretilen elektrik yerine yenilenebilir enerji kaynaklarından üretilen enerjinin karşılığı ancak çöpte durum farklı. Biogaz, biogaz motorunda yakılarak elektrik üretiliyor, egzozundan ise karbondioksit çıkıyor. Metan gazı karbondioksite göre 24 kat daha tehlikeli bir gaz. Yani ozon tabakasına olan olumsuz etkisi çok azaltılmış oluyor, karbon salımı düşüyor. YEKDEM den faydalanması en azından 10 yıl süre ile fi yatı sabitlemesi bu yatırımların yapılmasının önündeki yatırımcı riskini azaltmış olacak” diye konuştu.