Türkiye ve Azerbaycan arasında doğalgaz anlaşması onaylandı
Türkiye ve Azerbaycan arasında doğalgaz alanına ilişkin işbirliği anlaşmasının onaylanması uygun bulundu.
Türkiye ve Azerbaycan arasında doğalgaz alanına ilişkin işbirliği anlaşması onaylandı. Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında DoğalGaz Alanına İlişkin İş Birliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Anlaşma onaylandı
Buna göre, 14 Mayıs 2024'te İstanbul'da imzalanan "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Doğal Gaz Alanına İlişkin İş Birliği Anlaşması" onaylandı.