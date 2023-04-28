Türkiye, WindEurope 2026 fuar ve kongresine aday oldu

Mehmet KAYA/ANKARA

Türkiye Rüzgar Enerjisi Birliği (TÜREB) Avrupa’daki rüzgar enerjisi üretici ve sanayicileri ile hizmet şirketlerinin üye olduğu windEurope tarafından 2026’da düzenlenecek fuar ve kongreye adaylığını açıkladı.

TÜREB’den yapılan yazılı açıklamada, adaylığın WindEurope Kopenhag Fuarı’nda duyurulduğu bildirildi. Türkiye fuar ve kongresi için İstanbul önerildi. Yapılan yazılı açıklamada, “Türkiye’nin WindEurope 2026'ya resmen aday olduğu TÜREB Başkanı İbrahim Erden tarafından ilan edildi. Çoğu İspanya ve İtalya olmak üzere Avrupa’dan 8 ayrı şehirle ile rekabet eden İstanbul’un adaylık başvurusunun sonucunun Aralık ayında belli olması bekleniyor” denildi.

TÜREB, yeniden yapılandırma paneli düzenledi

TÜREB’den yapılan açıklamada, 25-27 Nisan günleri arasında Kophenag’da yapılan WindEurope fuarında çok sayıda sektör katılımcısıyla başarılı bir fuar geçirildiği kaydedildi. Fuar kapsamında TÜREB tarafından ‘Doğal Afetler Sonrası Bölgesel Kalkınmada Yenilenebilir Enerjinin Rolü’ başlıklı panelin düzenlendiği kaydedildi. Panelde, doğal ya da insan eliyle oluşan afetler sonrasında, dağıtık sistemlerle oluşturulmuş yenilenebilir enerji kaynaklarının hayati katkı sağlayabileceği vurgulandı. Panelde ayrıca enerji arz güvenliği ve bağımsızlığının enerji sektöründe yoğun olarak tartışıldığına da dikkat çekildi.

Panelde konuşan Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) Başkanı Fatih Birol, felaketlere hazırlıkta kaynak çeşitliliğinin önem taşıdığını belirterek, “Hiçbir ülke enerjide yalnızca tek bir ülkeye, tek bir şirkete ya da tek bir teknolojiye bağlı olmamalı” dedi. WindEurope CEO’su Giles Dickson da “Enerjide başka ülkelere yüksek oranda bağımlı olmaya son vermeliyiz, bu sağlıklı bir durum değil” ifadesini kullanırken Türkiye’nin kaynak çeşitliliğini ve enerji bağımsızlığını başarmak için tedarik zinciri, konum, insan kaynağı ve sanayi açısından son derece elverişli bir pozisyonda bulunduğunu belirtti.

Enercon Orta Asya, Orta Doğu ve Afrika CEO’su Arif Günyar da doğal afetler sonrası dönemlerde özellikle elektrik ve su kesintilerine karşı şehirlerin en azından bir hafta kendi kendilerine yetebilmelerini sağlayacak ‘akıllı şehir’ sistemlerinin hayata geçirilmesi konusunu gündeme getirirken TÜREB Başkanı İbrahim Erden de deprem sonrası dönemde yenilenebilir enerji alanında Türk hükümetinin son derece hızlı adımlar attığının altını çizdi.

Panelde, Türkiye’deki 6 Şubat depremlerinin bölgedeki enerji üretim, iletim altyapısına etkisi anlatıldı. Yine bölgedeki rüzgar santrallerinde zarar oluşmamasına da dikkat çekildi.