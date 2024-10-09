Türkiye yenilenebilir enerji rotasında yeni ihaleler var

Bloomberg'e konuşan kaynakların verdiği bilgiye göre, Türkiye yenilenebilir enerji yatırımlarını hızlandırmak için 2035 yılına kadar yılda en az 2 bin megavat kapasiteli ihale düzenlemeyi planlıyor.

Üst düzey yetkililer, Enerji Bakanlığı’nın Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanı (YEKA) olarak bilinen model kapsamında ihalelerin gelecek yıl devam edeceğini belirtti.

Bakanlık daha önce rüzgar ve güneş enerjisi santralleri kurmak için lisans almış ancak bu lisanslarını kullanmayan şirketleri de harekete geçirmek için çalışıyor.

Enerji Bakanlığı konu hakkında yorum yapmadı.

Enerji araştırma şirketi Ember’ın bölgesel lideri Ufuk Alparslan kullanılmayan kapasitenin piyasaya yeni girecek yatırımcıların fırsatını sınırladığı için bir sorun olduğunu belirtti.

Türkiye 2022-2035 Ulusal Enerji Planı’nda güneş ve rüzgar enerjisi için yıllık yeni kapasite gereksinimi sırasıyla ortalama 3,1 ve 1,4 GW olarak belirtilmişti.

Birleşik Arap Emirlikleri Temmuz 2023’te Türkiye’ye yaklaşık 30 milyar dolar enerji yatırımı yapacağını belirtti ancak bu alanda henüz bir anlaşma duyurulmadı.