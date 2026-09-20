Türkiye’de elektrik üretimi tüketimi geride bıraktı

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Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 45 bin 458 megavatsaatle 20.00'de, en düşük tüketim ise 33 bin 103 megavatsaatle 05.00'te gerçekleşti.

Günlük bazda dün 980 bin 946 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 961 milyon 235 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 24,2 payla barajlı hidroelektrik santralleri yer aldı. Bunu yüzde 21,8 ile ithal kömür santralleri ve yüzde 14,6 ile güneş enerjisi santralleri izledi. Türkiye, dün 22 bin 671 megavatsaat elektrik ihracatı, 3 bin 4 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.