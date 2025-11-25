Türkiye’de enerji verimliliğinde yerli teknoloji hamlesi

Şirketin yerli mühendislik gücüyle tasarladığı enerji yönetim sistemleri ve otomasyon çözümleri, fabrikalarda yüzde 15 ila 40 arasında tasarruf potansiyeli sunan uygulamaların yaygınlaştırılmasını hedefliyor. Bu çözümler; ölçümleme, analiz, raporlama ve gerçek zamanlı kontrol yeteneklerini tek platformda bir araya getirerek işletmelerde enerji yönetiminin daha görünür ve ölçülebilir hale gelmesine imkân sağlıyor.

Yerlileştirilmiş teknoloji ile dışa bağımlılığın azaltılması amaçlanıyor

Şirketin geliştirdiği sistemlerde yazılım, elektronik bileşenler ve donanım tasarımlarının tamamı Türkiye’de üretiliyor. Böylece hem sanayinin ihtiyaç duyduğu kritik ekipmanlarda dışa bağımlılığın azaltılması hem de yerli teknoloji ekosisteminin güçlenmesi hedefleniyor. Şirket, sanayinin farklı kademelerine yönelik çözümleriyle dijitalleşme ve Endüstri 4.0 dönüşüm süreçlerine katkı sunmayı amaçlıyor.

“Verimlilik artık stratejik bir zorunluluk”

Asel Teknik Kurucusu Dr. Barkın Minez, enerji maliyetlerinin küresel ölçekte yükseldiği bir dönemde verimlilik odaklı yatırımların önemine dikkat çekerek şu değerlendirmede bulundu:

“Enerji verimliliği artık çevresel bir tercih olmanın ötesine geçti; şirketlerin rekabet gücünü doğrudan belirleyen stratejik bir zorunluluk haline geldi. Tamamen yerli mühendislik gücüyle geliştirdiğimiz çözümler, işletmelerin enerji tüketimini optimize etmesine ve sürdürülebilir üretim hedeflerine ulaşmasına katkı sağlıyor. Türkiye’nin sanayi dönüşümünde yerli inovasyonla fark yaratmayı sürdüreceğiz.”

Dr. Minez, önümüzdeki iki yılda Ar-Ge yatırımlarını artırmayı ve yeni ürün gruplarını devreye almayı planladıklarını da belirtti.