Türkiye’de GES’lerden elektrik üretiminde rekor artış

Elektrik üretiminde yüzde 32,4 payla barajlı hidroelektrik santralleri ilk sırada yer aldı. Bunu, yüzde 16,3 ile güneş santralleri ve yüzde 14,7 ile doğal gaz santralleri izledi.

Böylece, Türkiye'de güneş enerjisinden günlük bazda üretilen elektrik, dün 147 bin 753 megavatsaatle yılın en yüksek seviyesine ulaştı.

Günlük bazda tüketim ise 901 bin 674 megavatsaat oldu. En yüksek elektrik tüketimi 42 bin 762 megavatsaatle 15.00'te, en düşük tüketim ise 29 bin 4 megavatsaatle 04.00'te gerçekleşti.

Türkiye, dün 9 bin 857 megavatsaat elektrik ihracatı, 5 bin 462 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.