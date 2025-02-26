Türkiye'de günlük doğal gaz tüketiminde rekor kırıldı
Türkiye, 24 Şubat 2025'te günlük 333,7 milyon metreküp doğal gaz tüketimiyle yeni bir rekor kırdı. Daha önce, 7 Şubat'ta 300 milyon metreküp ile bir rekor daha yaşanmıştı.
Türkiye'de, 24 Şubat'ta günlük 333,7 milyon metreküp doğal gaz tüketimiyle rekor kırıldı.
Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ'nin (BOTAŞ) X hesabından yapılan paylaşımda, "BOTAŞ'tan bir rekor daha. 24 Şubat 2025 tarihinde 333,7 milyon metreküp doğal gaz tüketimiyle Türkiye rekoru kırıldı." ifadelerine yer verildi.
Daha önce, 7 Şubat'ta günlük 300 milyon metreküp doğal gaz tüketimiyle rekor kırılmıştı.
BOTAŞ’tan bir rekor daha!— BOTAŞ (@botastr) February 26, 2025
24 Şubat 2025 tarihinde 333,7 milyon metreküp doğal gaz tüketimi ile Türkiye rekoru kırıldı. #Doğalgaz #Tüketim pic.twitter.com/dinlLRvUmj