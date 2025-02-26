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Türkiye'de günlük doğal gaz tüketiminde rekor kırıldı

Türkiye, 24 Şubat 2025'te günlük 333,7 milyon metreküp doğal gaz tüketimiyle yeni bir rekor kırdı. Daha önce, 7 Şubat'ta 300 milyon metreküp ile bir rekor daha yaşanmıştı.

Haber Merkezi
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Türkiye'de günlük doğal gaz tüketiminde rekor kırıldı
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Türkiye'de, 24 Şubat'ta günlük 333,7 milyon metreküp doğal gaz tüketimiyle rekor kırıldı.

Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ'nin (BOTAŞ) X hesabından yapılan paylaşımda, "BOTAŞ'tan bir rekor daha. 24 Şubat 2025 tarihinde 333,7 milyon metreküp doğal gaz tüketimiyle Türkiye rekoru kırıldı." ifadelerine yer verildi.

Daha önce, 7 Şubat'ta günlük 300 milyon metreküp doğal gaz tüketimiyle rekor kırılmıştı.

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