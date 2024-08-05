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Türkiye'de günlük elektrik üretim ve tüketim verileri açıklandı

Türkiye'de dün günlük bazda 973 bin 610 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim 974 bin 959 megavatsaat oldu. En yüksek tüketim saat 21.00'de gerçekleşti.

Haber Merkezi
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Türkiye'de günlük elektrik üretim ve tüketim verileri açıklandı
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Türkiye'de dün günlük bazda 973 bin 610 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim 974 bin 959 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, dün en yüksek elektrik tüketimi 45 bin 677 megavatsaatle saat 21.00'de, en düşük tüketim ise 33 bin 580 megavatsaatle 07.00'de gerçekleşti.

Üretimde ilk sırada ithal kömür santralleri yer alıyor

Günlük bazda dün 973 bin 610 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim 974 bin 959 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 23,7 payla ithal kömür santralleri yer aldı. Bunu yüzde 23,5 ile doğal gaz santralleri ve yüzde 13,4 ile linyit santralleri izledi.

Türkiye, dün 13 bin 485 megavatsaat elektrik ihracatı, 14 bin 834 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.

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