  1. Ekonomim
  2. Enerji
  3. Türkiye'de günlük elektrik üretim ve tüketim verileri açıklandı
Takip Et

Türkiye'de günlük elektrik üretim ve tüketim verileri açıklandı

Türkiye'de dün günlük bazda 1 milyon 137 bin 244 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim 1 milyon 136 bin 767 megavatsaat oldu.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Türkiye'de günlük elektrik üretim ve tüketim verileri açıklandı
Takip Et

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, dün en yüksek elektrik tüketimi 54 bin 830 megavatsaatle saat 15.00'te, en düşük tüketim ise 36 bin 686 megavatsaatle 07.00'de gerçekleşti.

Üretimde ilk sırada doğalgaz santralleri yer aldı

Günlük bazda dün 1 milyon 137 bin 244 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim 1 milyon 136 bin 767 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 29,9 payla doğal gaz santralleri yer aldı. Bunu yüzde 21,1 ile ithal kömür santralleri ve yüzde 14,8 ile barajlı hidroelektrik santralleri izledi.

Türkiye, dün 13 bin 921 megavatsaat elektrik ihracatı, 13 bin 313 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.

Deprem Bilimci Naci Görür'den korkutan uyarı! "O şehir en şiddetli depremi yaşar"Deprem Bilimci Naci Görür'den korkutan uyarı! "O şehir en şiddetli depremi yaşar"Gündem

 

ABD ve İngiltere'den Yemen'e hava saldırılarıABD ve İngiltere'den Yemen'e hava saldırılarıDünya

 

Enerji
Petrolde Ortadoğu etkisi! Brent petrol fiyatı ne kadar oldu?
Petrolde Ortadoğu etkisi! Brent petrol fiyatı ne kadar oldu?
Elektrik tüketimi temmuzda yüzde 9 arttı
Elektrik tüketimi temmuzda yüzde 9 arttı
Türkiye'de günlük elektrik üretim ve tüketim verileri açıklandı
Türkiye'de günlük elektrik üretim ve tüketim verileri açıklandı
Brent petrolün varil fiyatı 76,11 dolardan işlem görüyor
Brent petrolün varil fiyatı 76,11 dolardan işlem görüyor
Bakan Kacır: Rüzgar enerjisi alanında yeni işbirlikleri gerçekleştireceğiz
Bakan Kacır: Rüzgar enerjisi alanında yeni işbirlikleri gerçekleştireceğiz
Doğal gaz yatırımları artıyor, fiyatlar neden düşürmüyor?
Doğal gaz yatırımları artıyor, fiyatlar neden düşürmüyor?