Türkiye'de günlük elektrik üretim ve tüketim verileri açıklandı

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, dün en yüksek elektrik tüketimi 52 bin 666 megavatsaatle saat 15.00'te, en düşük tüketim ise 35 bin 481 megavatsaatle 07.00'de gerçekleşti.

Günlük bazda dün 1 milyon 88 bin 929 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim 1 milyon 87 bin 245 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada doğalgaz santralleri yer aldı

Üretimde ilk sırada yüzde 26,7 payla doğal gaz santralleri yer aldı. Bunu, yüzde 21,9 ile ithal kömür santralleri ve yüzde 14,3 ile barajlı hidroelektrik santralleri izledi.

Türkiye, dün 14 bin 336 megavatsaat elektrik ihracatı, 12 bin 640 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.