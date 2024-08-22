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Türkiye'de günlük elektrik üretimi ve tüketimi açıklandı

Türkiye'de dün günlük bazda 1 milyon 147 bin 962 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 1 milyon 147 bin 777 megavatsaat oldu. En yüksek tüketim saat 15.00'te gerçekleşti.

Haber Merkezi
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Türkiye'de günlük elektrik üretimi ve tüketimi açıklandı
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Türkiye'de dün günlük bazda 1 milyon 147 bin 962 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 1 milyon 147 bin 777 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, dün en yüksek elektrik tüketimi 55 bin 838 megavatsaatle saat 15.00'te, en düşük tüketim ise 37 bin 384 megavatsaatle 07.00'de gerçekleşti.

Üretimde ilk sırada doğal gaz santralleri yer aldı

Günlük bazda dün 1 milyon 147 bin 962 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim 1 milyon 147 bin 777 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 29,8 payla doğal gaz santralleri yer aldı. Bunu, yüzde 20,9 ile ithal kömür ve yüzde 15,4 ile barajlı hidroelektrik santralleri izledi.

Türkiye, dün 14 bin 512 megavatsaat elektrik ihracatı, 14 bin 189 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.

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