Türkiye'den geçen boru hatlarından taşınan petrol mart ayında arttı

BOTAŞ’ın internet sitesinde yer alan verilere göre, Mart ayında 5 boru hattından petrol akışı 26 milyon 292 bin varil oldu. Şubat ayında taşınan petrol miktarı 23 milyon 966 bin varil seviyesindeydi.

Türkiye üzerinden geçen Irak-Türkiye, Ceyhan Kırıkkale, Batman-Dörtyol, Dörtyol-Ceylan ve BTC olmak üzere 5 ham petrol boru hattı bulunuyor. Ancak Irak-Türkiye petrol boru hattından yaklaşık 3 yıldan fazla bir süredir Irak üzerinden petrol akışı yapılmıyor. Hattan 2024 Aralık ayından itibaren Gabar petrolü taşınmaya başlandı.

Mart ayında taşınan petrol miktarında artış yaşandı

BTC’den gelen petrol miktarı Şubat ayındaki 16 milyon 47 bin varilden Mart ayında 18 milyon 625 bin varile çıktı.

Ceyhan-Kırıkkale hattından 2 milyon 59 bin varil, Batman-Dörtyol hattından 1 milyon 887 bin varil ve Dörtyol-Ceyhan hattından 1 milyon 560 bin varil petrol taşındı. Irak-Türkiye hattından taşınan Gabar petrolü ise 2 milyon 161 bin varil olarak açıklandı.