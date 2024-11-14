Türkiye’nin 2050 nükleer planı: 20 bin megavat ile sıfır emisyon hedefi

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, dünyanın 2050'de net sıfır emisyon hedefine ulaşabilmesi ve küresel sıcaklık artışının 1,5 dereceyle sınırlandırılması için nükleer enerjinin kilit rol oynadığını kaydetti.

"Deklarasyona imza atan ülkeler arasına dahil olduk"

Geçen yıl Dubai'de düzenlenen COP28'de ABD'nin başı çektiği 25 ülkenin "Nükleer Enerjiyi Üç Katına Çıkarma Deklarasyonu"nu imzaladığını anımsatan Bayraktar, "Türkiye olarak biz de Bakü'de devam eden COP29'da bu deklarasyona imza atan ülkeler arasına dahil olduk. Bildirgeyi onaylayan toplam ülke sayısı da 31'e çıktı. 2050 yılına kadar 20 bin megavat nükleer kurulu gücümüzü devreye alarak net sıfır emisyon hedefine katkı sunacağımıza inanıyoruz." ifadelerini kullandı.