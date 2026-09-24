Türkiye’nin deniz üstü RES projesi Almanya’da tanıtıldı

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MEHMET KAYA / ANKARA

Deniz Üstü Rüzgar Enerjisinden Sorumlu Başkan Yardımcısı Ufuk Yaman, sunumunda proje yanında Türkiye’nin Kuzey Ege bölgesinde 3,5 ile 4,5 GW kurulu güçte deniz üstü RES potansiyeli olduğunu vurguladı.

TÜREB’den verilen yazılı bilgide, Ufuk Yaman’ın "Türkiye Offshore Wind Case Study" başlıklı ana tema (keynote) sunumunda, rüzgar ve deniz koşulları incelemeleri kapsamında yapılan çalışmalar sonucunda Kuzey Ege’de Bozcaada, Gökçeada, Edremit ve Saros olmak üzere dört sahanın toplam 3,5-4,5 GW’lık potansiyel taşıdığı sonucuna ulaşıldığını hatırlattı.

Konuşmasında, Avrupa Birliği finansmanıyla Marmara Denizi’nde de yapılan çalışmalardan sonra, maliyet etkinlik açısından alternatif arayışlarıyla Kuzey Ege’nin incelenmeye başladığını ve bu kapasitenin gözlendiğini vurgulayan Yaman, Bozcaada’nın tüm ekonomik ömür boyunca oluşan elektrik birim maliyetinin hesaplandığı “Eşitlenmiş Elektrik Maliyeti” (Levelized Cost of Electricity - LCOE) açısından, Edremit’in ise kısıtların yönetilebilirliği açısından öne çıktığını anlattı. Çalışmalarında 20’den fazla sahayı incelediklerini belirten Ufuk Yaman, yaptıkları sıralamada Kuzey Ege’nin öne çıktığını belirtti.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın ilk aşamada 1 GW’lık şebeke bağlantı kapasitesinin tahsis edilmesi ve 2027-2030 döneminde her yıl ilave 1 GW kapasite oluşturulması hedefiyle proje başlattığını söyleyen Ufuk Yaman, sektör olarak maliyet ve finansman açısından yapılabilirliğe önem verdiklerini vurguladı.

ELDER’in yazılı açıklamasında Ufuk Yaman’ın sunumunda Bakanlığın projesinde yüzde 25 yerli içerik şartı olduğunu da hatırlattığı ve şu unsurları öne çıkardığı kaydedildi:

“Deniz üstü rüzgarı yalnızca yeni bir üretim kapasitesi olarak görmemek gerekiyor. Kaynağın tüketim merkezlerine yakınlığı, iletim ihtiyacı, piyasa değerini yakalama kapasitesi ve Türkiye’de oluşturabileceği tedarik zinciri birlikte değerlendirildiğinde, deniz üstü rüzgar enerjisi dönüşümün önemli başlıklarından biri haline geliyor.”