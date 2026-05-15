Türkiye'nin doğal gaz ithalatı mart ayında arttı

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), Mart 2026 dönemine ait Doğal Gaz Piyasası Aylık Sektör Raporu'nu yayımladı.

Rapora göre, Mart 2026'da gerçekleştirilen doğal gaz ithalatı bir önceki yılın aynı ayına kıyasla yüzde 4,57 artışla 6 milyar 272,15 milyon Sm3 oldu. Geçen yılın aynı ayında bu rakam 5 milyar 997,99 milyon Sm3 düzeyinde bulunuyordu. İthalatın yüzde 69,48'i boru gazı, yüzde 30,52'si ise LNG yoluyla karşılandı. Kaynak ülkeler bazında değerlendirildiğinde Rusya Federasyonu yüzde 40,67 payla ilk sırada yer alırken onu Azerbaycan yüzde 15,68 ve ABD yüzde 15,57 ile izledi.

En çok ihracat hangi ülkelere yapıldı?

Yurt içi doğal gaz üretimi ise martta geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 18,50 artarak 274,33 milyon Sm3'e yükseldi. Üretimin yüzde 92'si Zonguldak'tan karşılandı. Üretim şirketleri arasında Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) yüzde 98,06 payla belirleyici konumunu korudu.

İhracat tarafında Mart 2026'da gerçekleştirilen toplam ihracat 173,14 milyon Sm3 ile bir önceki yılın aynı ayındaki 173,67 milyon Sm3 düzeyinin yüzde 0,30 altında kaldı. İhracatın yüzde 60,87'si boru gazı aracılığıyla Suriye'ye, yüzde 39,07'si ise Bulgaristan'a yapıldı.

Mart sonu itibarıyla depolardaki toplam doğal gaz stoku bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 37,49 artışla 4 milyar 178,13 milyon Sm3 seviyesine ulaştı. Toplam stokun yüzde 88,52'si yeraltı depolarında, yüzde 11,48'i ise LNG terminallerinde bulunuyor.

Doğal gaz tüketimi geriledi

Tüketim tarafında ise mart ayında toplam doğal gaz tüketimi geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 12,58 gerilemeyle 6 milyar 202,90 milyon Sm3 olarak kaydedildi. Sektörel dağılımda konut tüketimi yüzde 56,37 payla en büyük dilimi oluştururken, sanayi sektörü yüzde 19,26 ile ikinci sırada yer aldı. Hizmet sektörü yüzde 12,91, dönüşüm ve çevrim sektörü ise yüzde 8,53 pay aldı. Mart 2026 itibarıyla doğal gaz dağıtım şirketlerinin abone ve serbest tüketici sayısı toplamda 22 milyon 958 bin 33 olarak açıklandı.

Ocak-Mart döneminin toplamına bakıldığında ithalat yüzde 1,14 artışla 19 milyar 255,29 milyon Sm3, üretim yüzde 18,08 artışla 801,37 milyon Sm3, ihracat yüzde 6,36 artışla 534,31 milyon Sm3 olarak gerçekleşti. Aynı dönemde tüketim ise yüzde 3,94 gerilemeyle 21 milyar 423,26 milyon Sm3 düzeyinde kaldı.