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Türkiye'nin doğal gaz ithalatı ve ihracatı temmuzda arttı

Türkiye'nin doğal gaz ithalatı temmuz ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 17,94 artarken, ihracat yüzde 665,27 oranında arttı.

Haber Merkezi
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Türkiye'nin doğal gaz ithalatı ve ihracatı temmuzda arttı
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Türkiye'nin ithal ettiği doğal gaz hacmi temmuz ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 17,94 artışla 3 milyar 574,71 milyon Sm3 seviyesine çıktı. Geçen yılın aynı döneminde ithal edilen gaz hacmi 3 milyar 30,96 milyon Sm3 düzeyinde kaydedilmişti.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından yayımlanan rapora göre, doğal gaz üretimi yüzde 452,60 artışla 203,77 milyon sm3 olurken, ihracat yüzde 665,27 artışla 168,53 milyon sm3'e çıktı.

Türkiye'nin doğal gaz tüketimi yüzde 9,49 artışla 3 milyar 288,18 milyon sm3 oldu. Geçen yılın aynı ayında tüketim 3 milyar 3,16 milyon sm3 seviyesinde bulunuyordu.

Böylece temmuz sonu itibarıyla stoklar yüzde 24,45 düşüşle 3 milyar 810, 12milyon sm3 olarak belirlendi. Geçen yılın haziran sonunda stoklar 5 milyar 43,22 milyon sm3 seviyesindeydi.

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