Türkiye’nin elektrik üretim kurulu gücü 115 bin 382 MW’a ulaştı

MEHMET KAYA / ANKARA

Türkiye’nin elektrik üretimindeki kurulu gücü 2024 sonunda 115 bin 382 MW’a ulaştı. TEİAŞ kaynaklı olmak üzere çeşitli kanallardaki bilgilerde farklılıklar olabiliyor. Yıllık verilerde, aylık bültenlerdeki sonuçlar revize edilebiliyor.

Aralık 2024 sonu itibariyle TEİAŞ kaynaklı olan EPİAŞ aylık bültenine göre, 2023 yılı sonunda kurulu güç 106 bin 635 MW seviyesindeydi. Bir yıl içinde 8 bin 306 MW güneş enerjisi kurulu gücü artışı yaşandı. Yıllık verilerde bu sayılar farklılaşacak ancak güneş enerjisine dayalı kurulu güçte yüksek artış yaşandığı bir yıl olarak dikkat çekiyor. Bunun bir kısmı veri düzeltmesinden geliyor.

EKONOMİ’nin EPİAŞ verilerinden yaptığı tespitlere göre, 2024’te elektrik kurulu gücünde güneş enerjisi yılı yaşandı. Toplam 8 bin 747 MW kurulu güç artışının 8 bin 306’sı (Yüzde 95) güneş enerjisi kurulu gücünde oldu. Güneş enerjisindeki artışın bir kısmı, 2024 yılı içindeki veri düzeltmeleri ve mevcut kapasitelerin kayıt altına alınmasından geliyor. Yine de bu alanda özellikle lisanssız santrallerdeki artış dikkat çekici oldu. Zira, 2024 toplam kurulu gücündeki artışın yüzde 92,5’i ağırlığı güneş enerjisine dayalı olan lisanssız üretim tesislerinden oldu.

Doğal gaz azaldı ama yeni yatırım söz konusu

Türkiye’nin uzun yıllar elektrik ihtiyacını karşılamadaki ana aktörlerden olan doğalgaz santrallerinin yıllar içindeki pay azalışı devam ediyor.

Diğer yandan, bu santrallerin baz yük için önemi gerekçesiyle, Elektrik Üretim A.Ş.’nin Trakya üretim tesislerine ilave kapasite artışı yatırımı yapılacak. Bu amaçla 2025 bütçe kanununda kamu yatırım kısıtlama hükümlerinde EÜAŞ’ın bu santrali için istisna hükmü konuldu. Diğer yandan, 2025 itibariyle, ön lisansları verilen depolamalı güneş ve rüzgar santralleri yatırımlarından bazılarının yatırımının başlayabileceği, az da olsa küçük bir kısmının da faaliyete girebileceği belirtiliyor. Bu alanda ikincil mevzuat yeni oluştuğu için şirketlerin ağırlıklı bir kısmı fizibilite ve finansman çalışmalarını yürütüyor.