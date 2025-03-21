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Türkiye'nin elektrikte kurulu gücü 117 bin 123 megavata ulaştı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, şubat ayı itibarıyla Türkiye'nin elektrikte toplam kurulu gücünün 117 bin 123 megavata ulaştığını bildirdi.

Haber Merkezi
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Türkiye'nin elektrikte kurulu gücü 117 bin 123 megavata ulaştı
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Bakanlık tarafından X sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda güncel kurulu güç verilerine yer verildi.

Şubat ayı itibarıyla 117 bin 123 megavata ulaştı

Söz konusu paylaşımda, "Şubat ayı itibarıyla elektrikte toplam kurulu gücümüz 117 bin 123 megavata ulaştı. Güneş ve rüzgarda toplam kurulu güç 34 bin megavata yaklaşırken yenilenebilir enerjinin toplam kurulu güç içindeki payı yüzde 60'ı aştı." ifadesi kullanıldı.

Paylaşımda yer alan infografiğe göre, kurulu gücün kaynaklara göre dağılımında ilk sırada yüzde 27,5 ile hidroelektrik santralleri yer aldı. Bunu, yüzde 21,2 ile doğal gaz santralleri ve yüzde 17,8 ile güneş enerjisi santralleri izledi.

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