  1. Ekonomim
  2. Enerji
  3. Türkiye'nin güneş enerjisi kurulu gücü 16 bin 4 megavata ulaştı
Takip Et

Türkiye'nin güneş enerjisi kurulu gücü 16 bin 4 megavata ulaştı

Türkiye'nin güneş enerjisinde kurulu gücü 7 Ağustos itibarıyla 16 bin megavatı geçerek toplam kurulu gücün yüzde 14'ünü oluşturdu.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Türkiye'nin güneş enerjisi kurulu gücü 16 bin 4 megavata ulaştı
Takip Et

Türkiye Elektrik Anonim Şirketi (TEİAŞ) verilerine göre, Türkiye'nin elektrik kurulu gücü 7 Ağustos itibarıyla 111 bin 463 megavata, güneş enerjisi kurulu gücü ise 16 bin 4 megavata ulaştı. Böylece güneş enerjisinin toplam kurulu güç içindeki payı yüzde 14 olarak kayıtlara geçti.

35 ilde 111 megavatlık kapasite

Güneş enerjisinde kurulu güç 78 şehre yayılan santrallerden oluşurken, 35 ilde 111 megavatlık kapasitenin üzerinde güneş santrali bulunuyor.

Söz konusu kaynakta 2014'te 40 megavat olan kurulu güç, 10 yılda 16 bin megavatı aşarak büyümesini sürdürdü.

Ağırlıklı olarak lisanssız santrallerin oluşturduğu güneş enerjisi kurulu gücü "dağıtık" yapısıyla öne çıkarken, Türkiye'nin 78 ilinde farklı ölçekte güneş enerjisi santrali bulunuyor.

Sakarya’nın 6 aylık dış ticaret fazlası 1 milyar doları geçtiSakarya’nın 6 aylık dış ticaret fazlası 1 milyar doları geçtiŞehirler

 

AKTİM Çarşı &Ofis Projesi, Bayrampaşa'ya değer katacakŞirket Haberleri

 

Enerji
Brent petrolün varil fiyatı ne kadar oldu?
Brent petrolün varil fiyatı ne kadar oldu?
Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda ne kadar oldu?
Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda ne kadar oldu?
Türkiye'de günlük elektrik üretim ve tüketim verileri açıklandı
Türkiye'de günlük elektrik üretim ve tüketim verileri açıklandı
Petrolde Ortadoğu etkisi! Brent petrol fiyatı ne kadar oldu?
Petrolde Ortadoğu etkisi! Brent petrol fiyatı ne kadar oldu?
Elektrik tüketimi temmuzda yüzde 9 arttı
Elektrik tüketimi temmuzda yüzde 9 arttı
Türkiye'de günlük elektrik üretim ve tüketim verileri açıklandı
Türkiye'de günlük elektrik üretim ve tüketim verileri açıklandı