Türkiye'nin günlük elektrik üretimi ve tüketimi açıklandı

Türkiye'de dün günlük bazda 948 bin 912 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 945 bin 221 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, dün en yüksek elektrik tüketimi 45 bin 797 megavatsaatle 15.00'te, en düşük tüketim ise 31 bin 950 megavatsaatle 05.00'te gerçekleşti.

Üretimde ilk sırada kömür santralleri yer aldı

Günlük bazda dün 948 bin 912 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim 945 bin 221 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 25,1 payla ithal kömür santralleri yer aldı. Bunu, yüzde 16,6 ile doğal gaz ve yüzde 13,9 ile linyit santralleri izledi.

Türkiye, dün 14 bin 356 megavatsaat elektrik ihracatı, 18 bin 47 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.