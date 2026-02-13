Türkiye'nin ham petrol ithalatı aralıkta arttı

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), Aralık 2025 dönemine ilişkin "Petrol Piyasası Sektör Raporu"nu yayımladı.

EPDK verilerine göre, toplam petrol ithalatı aralık ayında yüzde 8,19 artışla 4 milyon 539 bin 836 ton olarak gerçekleşti. Ham petrol ithalatı yüzde 18,03 artarak 2 milyon 923 bin 92 tona yükselirken, motorin türleri ithalatı yüzde 7,58 artışla 1 milyon 240 bin 30 ton oldu.

Toplam rafineri petrol ürünleri üretimi ise yüzde 16,14 artarak 3 milyon 500 bin 221 ton seviyesine çıktı. Motorin türleri üretimi yüzde 2,90 azalarak 1 milyon 480 bin 263 ton, benzin türleri üretimi yüzde 4,79 azalarak 440 bin 272 ton olarak gerçekleşti. Havacılık yakıtları üretimi ise yüzde 37,57 artışla 479 bin 147 tona ulaştı.

Aralık ayında yurt içi toplam petrol ürünü satışları yüzde 11,39 artarak 3 milyon 58 bin 401 ton oldu. Benzin türleri satışları yüzde 22,23 artışla 501 bin 114 ton, motorin türleri satışları ise yüzde 9,83 artışla 2 milyon 414 bin 773 ton seviyesinde gerçekleşti.

Aynı dönemde toplam ihracat yüzde 7,65 artarak 1 milyon 112 bin 703 ton oldu. Benzin türleri ihracatı yüzde 37,40 azalırken, motorin türleri ihracatı yüzde 60,33 geriledi. Buna karşılık havacılık yakıtları ihracatı yüzde 62,84 artışla 505 bin 461 tona yükseldi.