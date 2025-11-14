Türkiye'nin ham petrol ithalatı eylülde yüzde 30,06 arttı

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), eylül ayına ilişkin "Petrol Piyasası Sektör Raporu"nu yayımladı.

EPDK'dan yapılan açıklamaya göre, toplam petrol ürünleri ithalatı yüzde 30,06 artarak 4 milyon 227 bin 40 ton olarak gerçekleşti. Motorin türleri ithalatı yüzde 3,37 düşüşle 1 milyon 123 bin 697 tona geriledi.

Toplam rafineri petrol ürünleri üretimi yüzde 39,74 artarak 3 milyon 254 bin 174 ton seviyesine yükseldi. Motorin türleri üretimi yüzde 46,54 artışla 1 milyon 375 bin 282 ton olurken, benzin türleri üretimi yüzde 10,32 artarak 502 bin 607 ton, havacılık yakıtları üretimi yüzde 26,50 artarak 584 bin 174 ton olarak gerçekleşti.

Yurt içi satışlar ve ihracat

Aynı ayda toplam petrol ürünü satışları yüzde 8,91 artarak 3 milyon 73 bin 545 ton olurken, benzin türleri satışları yüzde 19,40 artarak 519 bin 128 ton ve motorin türleri satışları yüzde 6,86 artarak 2 milyon 392 bin 405 ton seviyesinde gerçekleşti.

Eylül ayında toplam ihracat ise yüzde 24,23 artarak 1 milyon 42 bin 774 ton seviyesinde kaldı.