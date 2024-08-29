Türkiye'nin ham petrol ithalatı haziranda yüzde 7,99 azaldı

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), haziran ayına ilişkin "Petrol Piyasası Sektör Raporu"nu yayımladı.

EPDK'dan yapılan açıklamaya göre, toplam petrol ürünleri ithalatı yüzde 9,7 azalarak 4 milyon 357 bin 677 ton olarak gerçekleşti. Motorin türleri ithalatı yüzde 11,73 azalarak 1 milyon 146 bin 858 ton oldu.

Toplam rafineri petrol ürünleri üretimi yüzde 1,54 artarak 3 milyon 223 bin 553 ton seviyesine çıktı. Motorin türleri üretimi yüzde 3,05 azalarak 1 milyon 260 bin 159 ton olurken, benzin türleri üretimi yüzde 20,89 artarak 492 bin 773 ton, havacılık yakıtları üretimi yüzde 6,37 artarak 567 bin 711 ton ve denizcilik yakıtları üretimi yüzde 707,60 artarak 173 bin 36 ton olarak gerçekleşti.

Yurt içi satışlar ve ihracat

Aynı ayda toplam petrol ürünü satışları yüzde 7,2 artarak 2 milyon 923 bin 148 ton olurken, benzin türleri satışları yüzde 28,61 artarak 475 bin 790 ton ve motorin türleri satışları yüzde 4,84 artarak 2 milyon 323 bin 212 ton seviyesinde gerçekleşti.

Benzin türleri ihracatı yüzde 39,76 azalarak 30 bin 75 ton, motorin türleri ihracatı yüzde 4,47 artarak 159 bin 389 ton, havacılık yakıtları ihracatı yüzde 2,55 artarak 471 bin 561 ton ve denizcilik yakıtı ihracatı yüzde 28,31 artarak 150 bin 571 ton olarak gerçekleşti. Böylece toplam ihracat yüzde 23,59 artışla 1 milyon 281 bin 189 ton seviyesine ulaştı.