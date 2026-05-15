Türkiye'nin ham petrol ithalatı martta yüzde 11,81 arttı

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), Mart 2026 dönemine ilişkin "Petrol Piyasası Sektör Raporu"nu yayımladı.

Rapora göre, ham petrol ithalatı geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 11,81 artarak 2 milyon 799 bin 825 tona yükseldi. Toplam petrol ürünleri ithalatı ise yüzde 7,79 artışla 4 milyon 123 bin 408 ton olarak gerçekleşti. Motorin türleri ithalatı yüzde 6,26 gerileyerek 987 bin 708 tona indi.

Jet yakıtı ve benzinde yüksek artış

Toplam rafineri petrol ürünleri üretimi yüzde 16,47 artışla 3 milyon 593 bin 804 tona ulaştı. Motorin türleri üretimi yüzde 4,30 artarak 1 milyon 467 bin 987 ton, benzin türleri üretimi yüzde 20,31 artarak 528 bin 121 ton, havacılık yakıtları üretimi ise yüzde 26,09 artarak 679 bin 579 ton olarak kayıtlara geçti.

İhracattaki değişim

Mart ayında toplam petrol ürünü yurt içi satışları yüzde 7,90 yükselerek 2 milyon 877 bin 758 tona ulaştı. Benzin türleri satışları yüzde 8,09 artarak 480 bin 187 ton, motorin türleri satışları ise yüzde 8,13 artarak 2 milyon 260 bin 391 ton olarak gerçekleşti.

Toplam ihracat yüzde 0,92 artışla 1 milyon 339 bin 667 tona yükseldi. Havacılık yakıtları ihracatı yüzde 41,14 artarak 683 bin 468 tona çıkarken, motorin türleri ihracatı yüzde 68,36 gerileyerek 140 bin 772 tona indi.