Türkiye'nin ham petrol ithalatı temmuzda arttı

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), temmuz ayına ilişkin "Petrol Piyasası Sektör Raporu"nu yayımladı.

Türkiye'nin ham petrol ithalatı, 2024 yılı temmuz ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 8,10 artarak 2 milyon 615 bin 90 ton olurken, EPDK'dan yapılan açıklamada şöyle denildi:

"2024 yılı temmuz ayında 2023 yılı temmuz ayına göre: Toplam rafineri petrol ürünleri üretimi yüzde 3,48 artarak 3.264.777,73 ton olarak gerçekleşmiştir. Motorin türleri üretimi yüzde 3,33 artarak 1.355.874,16 ton olarak gerçekleşmiştir. Benzin türleri üretimi yüzde 6,26 artarak 471.173,62 ton olarak gerçekleşmiştir. Havacılık yakıtları üretimi yüzde 10,32 artarak 620.238,24 ton olarak gerçekleşmiştir. Denizcilik yakıtları üretimi yüzde 48,89 artarak 141.010,25 ton olarak gerçekleşmiştir.

İthalat

2024 yılı temmuz ayında 2023 yılı temmuz ayına göre: Toplam ithalat yüzde 5,15 artarak 4.335.611,31 ton olarak gerçekleşmiştir. Ham petrol ithalatı yüzde 8,19 artarak 2.615.090,27 ton olarak gerçekleşmiştir. Motorin türleri ithalatı yüzde 1,33 azalarak 1.250.026,39 ton olarak gerçekleşmiştir.

İhracat

2024 yılı temmuz ayında 2023 yılı temmuz ayına göre: Toplam ihracat yüzde 13,48 artarak 1.145.231,41 ton olarak gerçekleşmiştir. Benzin türleri ihracatı yüzde 66,69 artarak 13.219,31 ton olarak gerçekleşmiştir. Motorin türleri ihracatı yüzde 33,27 azalarak 31.019,22 ton olarak gerçekleşmiştir. Havacılık yakıtları ihracatı yüzde 13,86 artarak 538.318,76 ton olarak gerçekleşmiştir. Denizcilik yakıtları ihracatı yüzde 48,40 artarak 165.177,12 ton olarak gerçekleşmiştir.

Yurt İçi Satışlar

2024 yılı temmuz ayında 2023 yılı temmuz ayına göre: Toplam petrol ürünü satışları yüzde 8,03 azalarak 2.967.659,72 ton olarak gerçekleşmiştir. Benzin türleri satışları yüzde 8,87 artarak 461.469,75 ton olarak gerçekleşmiştir. Motorin türleri satışları yüzde 11,91 azalarak 2.338.059,66 ton olarak gerçekleşmiştir."