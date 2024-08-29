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Türkiye'nin ikinci büyük GES'i kısmi olarak devreye alındı

Tamamlandığında 140 megavat kurulu güce sahip olacak Erzin-1 GES, ekimde tam kapasite faaliyet gösterecek

Haber Merkezi
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Türkiye'nin ikinci büyük GES'i kısmi olarak devreye alındı
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Limak Yenilenebilir Enerji'nin 60 megavat kapasiteyle kısmi olarak devreye aldığı Erzin-1 Güneş Enerjisi Santrali'nin (GES) ekimde tam kapasite faaliyete başlaması planlanıyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin ikinci büyük GES'i Erzin-1 GES, 60 megavat kapasiteyle kısmi olarak devreye alındı.

Yaklaşık 2 bin dönümlük arazi üzerine kurulan ve tamamlandığında 140 megavat kurulu güce sahip olacak GES'in, ekimde tam kapasite devreye alınması planlanıyor.

Projede son aşamaya gelindi

Limak Yenilenebilir Enerji'nin Hatay'ın Erzin ilçesinde inşası süren GES projesinin kısmı kabulleri 9 Ağustos ve 23 Ağustos tarihlerinde yapıldı. Finansmanı, Ziraat Bankası kredisi ve DZ Bank aracılığıyla kullanılan Euler Hermes kredisi ile sağlanan projede son aşamaya gelindi.

Proje kapsamında, Ekim 2023'te GE Vernova ve İnojen Enerji ile tedarik, kurulum ve devreye alma anlaşması imzalayan Limak Yenilenebilir Enerji'nin Erzin-1 GES projesi, tam kapasite faaliyete geçtiğinde yılda 270 milyon kilovatsaat üzerinde elektrik üretecek. Projenin tamamlanan kısımları kademeli olarak devreye alınmaya devam edecek.

İnşaat aşamasında bölgede 500 kişiye istihdam sağlayan Erzin-1 GES projesi, 6 Şubat depremlerinin ardından normale dönüş sürecinde bölgeye katkısıyla dikkati çekiyor.

Bölgenin elektirik talep yükünü hafifletecek

Bölgenin elektrik talep yükünü hafifletecek ve aynı zamanda enerji kalitesinin iyileştirilmesine katkı sağlayacak Erzin GES projesinin devreye alınmasıyla, yılda 175 bin ton ilave karbon emisyonu azaltılması planlanıyor.

Öte yandan, kullanılan PV modüllerdeki 'bifacial' teknolojisi sayesinde çift yönlü ışınımdan faydalanılarak enerji üretecek santral, 106 bin hanenin yıllık elektrik ihtiyacını karşılayacak.

Erzin-1 GES, Güneş Enerjisine Dayalı Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları (YEKA) Amaçlı Bağlantı Kapasite Tahsisi ve bu yönetmelikte yer alan Yerli Malı Kullanım Karşılığı Tahsis (YMKT) yöntemi ile kazanılan YEKA GES-4 Erzin-Viranşehir yarışmasında, kısmi olarak devreye alınan ilk proje olma özelliğiyle de öne çıkıyor.

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