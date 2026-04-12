Türkiye’nin ilk yurt dışı derin deniz petrol-doğalgaz sondajı başlıyor

ANKARA (EKONOMİ)

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Somali açıklarında CURAD-1 adı verilen kuyuda sondaja başlamak için Çağrı Bey Ultra Derin Deniz Sondaj Gemisinin limandan ayrıldığını ve Türkiye saat dilimine göre 13 Nisan öğle saatlerinde sondaj yapılması planlanan noktaya ulaşacağını açıkladı.

Bakanlık açıklamasında “tarihi sondaj” olarak nitelenen faaliyette ilk etapta konumlanma ve sondaj öncesi testler yapılacak. Bunların tamamlanmasıyla da arama sondajına başlanacak.

Sismik araştırmalar geçen yıl tamamlanmıştı

Somali’deki petrol sahalarının değerlendirilmesi için bu ülke Petrol Kanununu değiştirmişti. Türkiye ile Somali arasında ikili anlaşmalar sonrası, bu ülke bazı petrol sahalarını arama ve işletmeye açmış; Oruç Reis Sismik Araştırma Gemisi de 3 ayrı blokta araştırmalarını 2025 yılında tamamlamıştı. Ülkenin petrol şirketi ile TPAO arasında denizde petrol arama ve üretim yanında, karada da petrol arama ve üretim anlaşmaları da geçen yıl yapılmıştı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, sismik sonuçların değerlendirilmesinin ardından sondaj kararı alınabileceğini daha önce de açıkladı. Sondaj yapmak üzere görevlendirilen Çağrı Bey sondaj gemisi hazırlıklarını tamamlayarak 15 Şubat 2026’da savaş gemilerinin eşliğinde bu ülkeye hareket etti. Somali’nin başkenti Mogadişu’ya 10 Nisan’da karşılama töreniyle gelen Çağrı Bey, hazırlıklarını tamamlamasının ardından sondaja hazırlanıyor.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar’ın şu değerlendirmesine yer verildi: “Somali’de büyük bir coşkuyla karşıladığımız Çağrı Bey sondaj gemimiz Mogadişu Limanı’ndan demir alarak görev yeri Curad-1 kuyusuna doğru yola çıktı. İnşallah tarihimizin ilk yurt dışı derin deniz sondajına Bismillah diyerek başlayacağız. Çağrı Bey’i umutla bekleyen yüreklerin duasından aldığımız güçle sömürünün değil, kardeşliğin destanını yazmak; iki kardeş ülkenin ortak refahını inşa etmek ve enerjideki gücümüze güç katmak için çalışmaya devam edeceğiz.”

Çağrı Bey sondaj gemisi büyük bir filoyla faaliyet gösteriyor. Bu gemiye, Altan, Korkut, Sancar destek gemileri, TCG Sancaktar, TCG Gökova ve TCG Bafra’dan oluşan donanma unsurları da eşlik ediyor.

Jeostratejik gerginlikler de var: Somali ile İsrail arasında gerginlik

Somali, uzun süredir ayrılıkçıların saldırılarına maruz kalıyor. Ülkenin kuzeyindeki bölgedeki saldırılar ve çatışmalarda İsrail Somalialand adı verilen ülkeyi “tanıdığını” açıklamış bu girişim hem Somali’nin hem de Türkiye’nin sert tepkisiyle karşılanmıştı. Kızıldeniz’in okyanus çıkışında Yemen Denizi olarak adlandırılan bölgede ve Hint okyanusunda uzun sahil şeridi bulunan ülke stratejik önemini koruyor. Yine Türkiye’nin Kızıldeniz’e kıyısı bulunan Sudan ile Türkiye’nin de petrol anlaşmaları bulunuyor.

Türkiye bu iki ülkeyle aynı zamanda stratejik askeri-siyasi ilişkiler kurmuş durumda. Her iki ülkede de sayı ve kapsamı hakkında çelişkili bilgiler verilen Türk askeri varlığı bulunuyor ve Türk Savunma Sanayii ürünlerini bu ülkelerin güvenlik kuvvetleri kullanıyor. Yakın zamanda Somali’de F-16 savaş uçakları da törenler için gösteri geçişi yapmış ancak bazı haberlerde bu uçakların konuşlandırıldığı belirtilmişti.

İsrail, Kızıldeniz’in çıkışında, yine çatışma bölgesi Yemen’in karşı kıyısındaki alanlarda faaliyet gösteren Somalialand’i 27 Aralık 2025’te tanıdığını açıklamıştı.

Çağrı Bey dünyanın en derin sondajlarından birini yapacak

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Çağrı Bey Ultra Derin Deniz Sondaj Gemisinin 3 bin 495 metre su derinliğine sahip noktada, deniz tabanından itibaren de 4 bin 5 metre kazı yapacağını, toplamda 7 bin 500 metreye inerek dünyanın en derin sondajlarından birini gerçekleştireceğini belirtti. Bakanlık açıklamasında çalışmaların 6 ile 9 ay arasında tamamlanmasının planlandığı kaydedildi.

Bu arada, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar sosyal medyada bir mesaj paylaştı.