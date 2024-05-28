Türkiye'nin ilk yüzer güneş enerjisi santrali elektrik üretimine başlıyor

Elazığ'da Devlet Su İşleri 9. Bölge Müdürlüğünce Keban Baraj Gölü'ne kurulan 1 megavatlık Kuzova Yüzer Güneş Enerjisi Santrali (GES), gelecek ay elektrik üretimine başlayacak.

DSİ 9. Bölge Müdürlüğünce Keban Baraj Gölü kenarında bulunan 7 köyde 47 bin 830 dekarlık araziyi sulamada kullanılan Kuzova Pompaj Sulama Tesisinin yanında 2 megavat kapasiteli GES kuruldu.

Bu yatırım, bağlantılı güneş enerjisinden faydalanmak ve çiftçilerin arazilerini sulamak için kullanılan elektrik maliyetini azaltmak amacıyla bir yenisi daha eklendi. DSİ Bölge Müdürlüğü tarafından Fatmalı köyü Beşevler mezrası mevkisindeki Keban Baraj Gölü üzerine yüzer GES kuruldu.

Türkiye'nin ilk yüzer güneş enerjisi santralinde yıllık 1 milyon 806 bin kilovatsaat enerji elde edilmesi hedefleniyor. Yüzer GES'in 15 dönüme kurulu ve faaliyete geçen 2 megavat kapasiteli karasal GES ile bölgede 47 bin 830 dekar arazinin sulanması için kullanılan enerjinin yaklaşık yüzde 40'ını karşılaması hedefleniyor.

"Başarıya ulaşan ilk proje"

DSİ 9. Bölge Müdürü Sebahattin Şamcı, Keban Baraj Gölü çevresinde üretim yapan çiftçinin elektrik giderine katkı sunmak için bu ürünün hayata geçirildiğini söyledi.

Kuzova bölgesindeki çiftçinin en büyük giderinin enerjiye işaret eden Şamcı, "Güneş enerjisinden faydalanmak için kurum olarak bir proje gerçekleştirdik. Karasal ve yüzer GES olarak iki kısım halinde inşaata başlandı. Şu an 2 megavatlık karasal GES'in inşaatı. 1 megavatlık yüzer GES' ben de şu anda tamamlamış, kabul aşamasına gelmiş durumdayız. Türkiye'de ilk defa yüzer GES projesini Elazığ'da uyguladık." dedi.