Türkiye'nin LPG ithalatı temmuzda azaldı

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), temmuz ayına ilişkin "LPG Piyasası Sektör Raporu"nu yayımladı.

Rafinerici ve dağıtıcı lisans sahiplerince 2024 yılı temmuz ayında yapılan LPG ithalatı, önceki yılın aynı ayına göre yüzde 7,13 azalarak 306 bin 937 ton olarak gerçekleşti. EPDK raporunda şöyle denildi:

"Rafinerici lisansı sahiplerinin, 2024 yılı temmuz ayında toplam LPG üretimi geçen yılın aynı ayına göre yüzde 18,64 artarak 87.573,66 ton olmuştur.

İthalat

Rafinerici ve dağıtıcı lisans sahiplerince 2024 yılı temmuz ayında yapılan LPG ithalatı, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 7,13 azalarak 306.937,00 ton olmuştur.

2024 yılı temmuz ayında en çok ithalat yapılan ülke sıralamasına göre Cezayir, ABD, Rusya Federasyonu, Kazakistan, Gürcistan, Ruanda, Libya ve İtalya olmak üzere 8 farklı ülkeden LPG ithalatı gerçekleştirilmiştir.

İhracat

Rafinerici ve dağıtıcı lisans sahiplerince 2024 yılı temmuz ayında yapılan LPG ihracatı, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 52,65 azalarak 17.957,70 ton olmuştur.

2024 yılı temmuz ayında en çok ihracat yapılan ülke sıralamasına göre Almanya, Lübnan, Ukrayna, K.K.T.C., Singapur ve Türkiye olmak üzere 6 farklı ülkeye/bölgeye LPG ihracatı gerçekleştirilmiştir.

Yurtiçi Satışlar

Dağıtıcı lisansı sahiplerince 2024 yılı temmuz ayında 52.226,59 ton tüplü LPG, 9.422,76 ton dökme LPG ve 315.814,94 ton otogaz LPG olmak üzere toplam 377.464,28 ton LPG satışı yapılmıştır.

2024 yılı temmuz ayı satışı rakamları bir önceki yılın aynı ayı ile karşılaştırıldığında, tüplü LPG satışı yüzde 15,55 azalmış, dökme LPG satışı yüzde 35,69 azalmış ve otogaz satışı yüzde 8,12 azalmış olup toplam LPG satışı yüzde 10,18 azalmıştır.

2024 yılı temmuz ayında tüplü LPG yüzde 13,84, dökme LPG yüzde 2,50 ve otogaz yüzde 83,67 pazar payına sahip olmuştur.

Dağıtıcı lisans sahiplerince 2024 yılı temmuz ayında 5.005,92 ton Standardize LPG satışı yapılmıştır."