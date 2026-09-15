Türkiye’nin petrol ithalatı temmuzda geriledi

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EPDK verilerine göre Türkiye’nin toplam petrol ithalatı temmuz ayında yıllık bazda yüzde 6,86 gerileyerek 4 milyon 520 bin 968 tona düştü. Ham petrol ithalatında sınırlı bir yükseliş kaydedilirken, motorin ithalatındaki yüzde 16’yı aşan düşüş toplam petrol ithalatındaki gerilemede belirleyici oldu.

Ham petrol ithalatında artış, motorin ithalatında düşüş

EPDK’nin temmuz ayına ilişkin Petrol Piyasası Sektör Raporu’na göre ham petrol ithalatı yıllık bazda yüzde 0,32 artarak 2 milyon 931 bin 690 tona yükseldi.

Motorin türleri ithalatı ise aynı dönemde yüzde 16,28 azalarak 1 milyon 146 bin 509 tona geriledi. Toplam rafineri petrol ürünleri üretimi temmuzda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 0,43 azalarak 3 milyon 532 bin 48 ton oldu.

Motorin türleri üretimi yüzde 4,42 artışla 1 milyon 548 bin 234 tona, benzin türleri üretimi yüzde 17,49 artışla 567 bin 697 tona çıktı. Havacılık yakıtları üretimi ise yüzde 7,03 düşüşle 578 bin 570 tona geriledi.

Petrol ürünleri ihracatında dikkat çeken düşüş

Türkiye’nin toplam petrol ürünleri ihracatı temmuzda yıllık bazda yüzde 30,74 azalarak 889 bin 44 ton olarak gerçekleşti.

Motorin türleri ihracatında düşüş yüzde 77,28’e ulaşırken ihracat 53 bin 988 tona indi. Havacılık yakıtları ihracatı yüzde 13,91 azalarak 545 bin 840 ton, denizcilik yakıtları ihracatı yüzde 25,80 düşerek 93 bin 895 ton oldu. Benzin türleri ihracatı da yüzde 2,32 azalışla 10 bin 123 ton olarak kaydedildi.

Türkiye’de petrol ürünleri satışları yükseldi

Yurt içindeki toplam petrol ürünü satışları ise yıllık bazda yüzde 7,19 artarak 3 milyon 434 bin 434 tona ulaştı. Benzin türleri satışları yüzde 10,42 artışla 616 bin 717 ton olurken, motorin türleri satışları yüzde 6,87 yükselerek 2 milyon 667 bin 109 tona çıktı.

Toplam ihrakiye satışları da yüzde 4,60 artarak 1 milyon 39 bin 421 ton oldu. Havacılık yakıtları satışları yüzde 2,21, denizcilik yakıtları satışları yüzde 4,57 ve motorin türleri satışları yüzde 43,04 arttı.