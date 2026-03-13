Türkiye’nin Rus petrolü ithalatı iki ayın en düşük seviyesinde: Çin ve Hindistan artırdı

Orta Doğu’daki arz kesintilerinin alternatif rotalara olan ilgiyi yeniden canlandırmasıyla, mart ayının ilk haftasında Hindistan ve Çin’e yönelik Rus ham petrol akışında güçlü bir artış kaydedildi.

S&P Global Commodities at Sea (CAS) verilerine göre, Rus ham petrolünün üç ana alıcısı olan Hindistan, Çin ve Türkiye’ye yapılan teslimatlar 10 Mart ile biten haftada, önceki haftaki 20.1 milyon varil seviyesinden 21.7 milyon varile yükseldi.

En büyük artış Çin tarafında yaşanırken, ülkenin ithalatı bir önceki haftaki 10.3 milyon varilden 12.4 milyon varile çıktı. Hindistan ise 8.6 milyon varil ithal ederek üç haftanın en yüksek seviyesine ulaştı.

Türkiye’nin alımları 2 ayın en düşüğünde

Türkiye’nin Rusya’dan gerçekleştirdiği ithalat hacmi, Aliağa limanına gelen 700 bin varil ile son iki ayın en düşük seviyesine geriledi.

CAS verileri, 17 Mart ile biten haftada Hindistan, Çin ve Türkiye’ye en az 11 milyon varil Rus ham petrolünün boşaltılmasının beklendiğini gösteriyor. Bu hacmin 5 milyon varilinin Hindistan’a, 4.5 milyon varilinin Çin’e ve 1.5 milyon varilinin ise Türkiye’ye ulaşması öngörülüyor.