Türkiye'nin Rus petrolü ithalatı yedi ayın zirvesinde

Türkiye'nin Rus Ural ham petrol ithalatı, düşük fiyatların desteğiyle Mayıs ayında yedi ayın zirvesine çıktı. Türkiye'nin Rus Ural petrol ithalatı miktarı, Refinitiv Eikon verilerine ve işlemcilere dayandırıldı.

Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin ardından Avrupa Birliği'nin (AB) Rus petrolüne yaptırım uygulamasından sonra, Türkiye denizden Rus Ural petrolü alan Avrupa'daki tek büyük ithalatçı hâline gelmişti.

Refinitiv Eikon verilerine ve Reuters hesaplamalarına göre göre, Mayıs ayında Türkiye'nin limanlarına sevk edilmek üzere günde yaklaşık 230 bin varil Rus petrolü ithal edildi. Ural petrolü ithalatı Ekim 2022'den bu yana en yüksek seviyeye, Nisan ayına göre ise yaklaşık iki katına çıkmış oldu.