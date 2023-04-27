Türkmenistan’dan Avrupa’ya doğal gaz ihracı için hamle

Türkmenistan Devlet Başkanı Serdar Berdimuhamedov, ülkenin Avrupa'ya doğal gaz ihracatı yapmak için bir boru hattı geliştirmeye çalıştığını açıkladı.

Berdimuhamedov, Trans-Afganistan Doğalgaz Boru Hattı (TAPI) projesinin ilerlediğini ve yabancı yatırımcıların bu projeye katılabileceğini belirtti.

TAPI Pipeline Co.'nun CEO'su Muhammetmyrat Amanov, boru hattıyla taşınan doğal gazın LNG'den daha cazip olduğunu belirtti. Sebep olarak ise, sevk edilmesi gerekmediği için daha düşük emisyona sahip olduğunu ve bu nedenle daha çevre dostu olduğunu belirtti.