UBS: Küresel petrol talebi 2030'lara kadar artacak

UBS'nin raporuna göre, elektrikli araçların yaygınlaşması ve verimlilik kazanımları akaryakıt tüketimini yavaşlatacak. Ancak UBS, bu faktörlerin talebi tersine çevirmeye yetmeyeceğini vurguladı.

Petrol sadece yakıt değil

UBS, küresel ekonominin petrole bağımlılığının sürdüğüne dikkat çekti. Petrol sadece ulaşımda değil; plastik, kimyasal ürünler, sentetik elyaf, ilaç ve ambalaj dahil geniş bir sanayi yelpazesinde temel hammadde olarak kullanılıyor.

Rekor tüketim: Günde 105 milyon varil

Küresel petrol tüketimi 2025 yılında tüm zamanların en yüksek seviyesine çıktı. Günlük tüketim 105 milyon varili buldu. Bu hacim günlük bazda yaklaşık 17 milyar litreye denk geliyor ve dünya genelinde kişi başına ortalama 2 litre petrol tüketildiği anlamına geliyor. UBS'nin hesaplamasına göre bu rekor seviyenin yarısından biraz fazlası ulaştırma kaynaklı. Havayolu, karayolu ve denizyolu dahil tüm taşımacılık faaliyetleri talebi sırtlarken, geriye kalan bölüm petrokimya tesisleri, ağır sanayi, binaların ısıtılması ve enerji üretimi gibi alanlara dağılıyor. USB, rekorun tek seferlik bir yükseliş değil, gelişmekte olan ekonomilerdeki yapısal büyümenin sonucu olduğuna dikkat çekiyor.

Aslan payı binek araçların

Raporda karayolu taşımacılığının küresel talebin yarısından azını oluşturduğu belirtildi. Binek araçlar %27 ile en büyük paya sahipken karayolu yük taşımacılığı %18 pay alıyor. Petrokimya %15, diğer endüstriyel kullanımlar %13, havacılık %7, deniz taşımacılığı %4 ve demiryolu ile su yolları %2 oranında katkı sağlıyor.

Yeni talep lideri Hindistan

Artışın ana kaynağı gelişmekte olan piyasalar olacak. UBS, Çin'in yerini Hindistan'ın alacağını belirtiyor. Demografik yapı, ekonomik büyüme ve düşük kişi başı tüketim bunda etkili olacak. Hindistan'da kişi başı petrol tüketimi günde 0,6 litre seviyesindeyken Çin'de bu rakam 1,9 litre civarında bulunuyor. UBS; Hindistan, Endonezya, Pakistan ve Nijerya'daki düşük kişi başı tüketimin önemli bir büyüme potansiyeli taşıdığını, gelir artışı ve kentleşmeyle talebin hızlanacağını öngörüyor.