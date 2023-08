“Ucuz güneş panelleri can güvenliğini tehdit edebilir”

Takip Et

EKONOMİ/BURSA

Son dönemde solar sistemlere olan ilgi artarken TEK Enerji Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Şahintaş, profesyoneller dışında güneş enerjisi paneli satışı ve kurulumunun yapılmasının, can güvenliği ve verimlilik ve maliyet açısından oluşturabileceği potansiyel risklere dikkati çekti. Son dönemde özellikle bazı zincir marketler ve internet ortamında güneş enerjisi paneli satışının yapıldığını gözlemlediklerini belirten Şahintaş, “Bu hem tüketicilerin can güvenliği, hem de sektörün geleceği açısından doğru bulmadığımız bir süreç. Çevre dostu enerji üretimi sağlayan panellerin seçimi kadar kurulumu ve kurulum sonrasındaki servis hizmeti de çok önemli. Panellerin kalitesi ve sertifikasyonu, uzun vadeli performans için hayati önem taşıyor. Ucuz ve kalitesiz paneller, verim sağlamayacağı gibi ekstra maliyet getirerek zarara da yol açabilir. Ama en önemlisi, işin ehli olmayan kişilerin satış ve kurulum yapması halinde can güvenliği açısından da riskli durumlar ortaya çıkabilir” dedi.

Uzman ekipler tarafından gerçekleştirilen kurulum ve periyodik bakımın, panellerin ömrünü uzatırken performansını artırmasını sağladığının da altını çizen Şahintaş, “Güneş paneli yatırımı yaparken sadece başlangıç maliyeti değil, uzun vadeli getiri de hesaba katılmalı. Düşük kaliteli paneller veya hatalı kurulum, ilerleyen dönemlerde yüksek maliyetlere yol açabilir” ifadelerini kullandı.