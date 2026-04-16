UEA Başkanı Birol'dan uyarı: Avrupa'nın 6 haftalık jet yakıtı kalmış olabilir

UEA Başkanı Fatih Birol, İran savaşı nedeniyle petrol akışının kesintiye uğraması halinde Avrupa’da jet yakıtı stoklarının yalnızca 6 hafta yeteceğini belirterek, uçuş iptallerinin başlayabileceği uyarısında bulundu.

Uluslararası Enerji Ajansı (UEA) Başkanı Fatih Birol, İran savaşı nedeniyle petrol akışlarının kesintiye uğraması halinde Avrupa’nın yalnızca altı haftalık jet yakıtı stokunun kalmış olabileceğini açıkladı.

Birol, bu durumda uçuş iptallerinin kısa sürede başlayabileceği uyarısında bulundu.

Birol, Hürmüz Boğazı’ndan geçen arzın engellenmesinin krizi tetiklediğini belirterek mevcut durumu “tarihin en ciddi enerji krizi” olarak nitelendirdi.