UEA Başkanı Birol'dan uyarı: Avrupa'nın 6 haftalık jet yakıtı kalmış olabilir
UEA Başkanı Fatih Birol, İran savaşı nedeniyle petrol akışının kesintiye uğraması halinde Avrupa’da jet yakıtı stoklarının yalnızca 6 hafta yeteceğini belirterek, uçuş iptallerinin başlayabileceği uyarısında bulundu.
Birol, Hürmüz Boğazı’ndan geçen arzın engellenmesinin krizi tetiklediğini belirterek mevcut durumu “tarihin en ciddi enerji krizi” olarak nitelendirdi.