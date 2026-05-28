UEA raporu: Petrol fiyatları yükseliyor, yatırımlar geriliyor

Uluslararası Enerji Ajansı'nın (UEA) son raporu petrol yatırımlarında aşağı yönlü ivmenin hızlandığına işaret etti.

28 Mayıs tarihli rapor, yüksek petrol fiyatlarının her zaman daha fazla yatırım anlamına gelmediğini kanıtlar nitelikte. ABD-İsrail ile İran arasındaki savaşın, küresel deniz yoluyla taşınan ham petrolün beşte birinin geçtiği Hürmüz Boğazı'nı fiilen kapatması, yatırımcıların önceliklerini yeni ticaret rotalarına ve alternatif enerji kaynaklarına kaydırmasına neden oldu.

Hürmüz Boğazı'ndaki tıkanıklık dünya genelinde fiyat dalgalanmalarına ve arz kesintilerine yol açarken, ülkeler ve şirketler enerji stratejilerini en baştan kurguluyor.

Rapora göre yüksek seyreden petrol fiyatlarına rağmen, yeni projelere ayrılan bütçenin 2026'da 500 milyar dolar psikolojik sınırının altında kalması bekleniyor.

Hem üretici hem de tüketici ülkeler, mevcut tıkanıklığın risklerini bertaraf etmek adına ticaret yollarını çeşitlendirme çabalarını yoğunlaştırdı.

Bloomberg'ün aktardığına göre arz şoku, enerji sepetinde sadece geleneksel kaynaklara değil, daha güvenilir ve erişilebilir alternatif kaynaklara geçişi hızlandırıyor.

Fatih Birol: Tarihin en büyük güvenlik krizi

UEA Başkanı Fatih Birol, raporla birlikte yaptığı açıklamada mevcut durumun geçici bir dalgalanma değil, küresel bir kırılma noktası olduğunu belirtti. Birol, "Dünyanın bugüne kadar karşılaştığı en büyük enerji güvenliği krizinin tam ortasındayız ve bu durumun küresel düzeyde yatırım stratejilerini yeniden şekillendireceğine inanıyorum" dedi.

Birol, hem üretici hem de tüketici tarafta enerji güvenliğini sağlama arzusunun, yatırımların yönünü kalıcı olarak değiştirdiğini ifade etti.