UEDAŞ’tan Güney Marmara’nın enerji altyapısına 20 milyar liralık yatırım

ESRA ÖZARFAT / BURSA

Uludağ Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi, Bursa, Balıkesir, Çanakkale ve Yalova’yı kapsayan Güney Marmara Bölgesi’nde enerji altyapısını güçlendirmeye yönelik yatırımlarını sürdürüyor. Şirket, 35 bin 501 kilometrekarelik hizmet alanında yaklaşık 5,5 milyon kişiye elektrik dağıtım hizmeti sunuyor. Bölgede 81 bin 831 kilometrelik hat uzunluğu, 30 bin 453 trafo ve 14 bin 400 dağıtım transformatörü ile faaliyet gösteren Uludağ Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi, enerji arz güvenliğini artırmaya odaklanıyor. Dijitalleşme yatırımlarıyla şebeke yönetimini daha etkin hale getiren şirket, SCADA ve Arıza Yönetim Sistemi sayesinde altyapısını 7 gün 24 saat izleyerek kesintilere hızlı müdahale edebiliyor. Uludağ Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi Genel Müdürü Cihangir Gençoğlu, Güney Marmara’nın sanayi ve nüfus artışıyla Türkiye’nin en hızlı gelişen bölgelerinden biri olduğuna dikkat çekerek, artan enerji talebine güçlü bir altyapı ile karşılık verdiklerini belirtti. Gençoğlu, “Bu ölçekte bir hizmet alanı, güçlü saha organizasyonu ve sürekli yatırım gerektiriyor. Yaklaşık 3 bin kişilik ekibimizle sahada 7/24 görev yapıyoruz” dedi.

Sürdürülebilirlikte ödül getiren yaklaşım

Uludağ Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi, 2. Sürdürülebilirlik Konferansı’nda “Sürdürülebilirlik Büyük Ödülü”ne layık görülen tek kurum oldu. Konferansta, çevresel etkileri azaltan, iklim değişikliğiyle mücadeleyi kurumsal stratejiye dönüştüren şirketler ödüllendirildi. Ödüle ilişkin değerlendirmede bulunan Gençoğlu, sürdürülebilirliğin Uludağ Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi için yalnızca çevresel bir yaklaşım değil, tüm iş süreçlerini kapsayan stratejik bir öncelik olduğunu belirterek, “Enerji dağıtım faaliyetlerimizde verimliliği ve dijitalleşmeyi merkeze alan projeler geliştiriyoruz. İş sağlığı ve güvenliği ise saha çalışmalarımızın vazgeçilmez önceliği. Bu ödül, ekiplerimizin kararlılıkla yürüttüğü çalışmaların bir göstergesi” ifadelerini kullandı.

Hedef sürdürülebilir enerji altyapısı

Şirketin dijital altyapı yatırımlarına da değinen Gençoğlu, 669 istasyon ve 3 bin 936 fiderin SCADA sistemine entegre edildiğini belirterek, “Uzaktan izleme ve müdahale kabiliyetimiz sayesinde arıza sürelerini önemli ölçüde azaltıyor, operasyonel verimliliği artırıyoruz. Dijitalleşme, enerji verimliliği ve müşteri memnuniyetinin temel unsurlarından biri haline geldi” ifadelerini kullandı. Uludağ Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi, 2021–2025 döneminde (Haziran 2025 Tüketici Fiyat Endeksi oranlarıyla) yaklaşık 20 milyar liralık yatırım ve 5 milyar Türk Lirası’lık bakım çalışması gerçekleştirdi. Aynı dönemde altyapının modernizasyonu, kapasite artışı ve akıllı şebeke uygulamaları öncelikli yatırım alanları arasında yer aldı. Şirket, yalnızca 2025 yılında 14,4 Terawatt-saat enerji dağıtımı yaptı. Yeni yerleşim alanları ve sanayi bölgelerinin ihtiyaçlarına odaklandıklarını vurgulayan Gençoğlu, önümüzdeki dönemde trafo sayısının artırılacağını ve mevcut hatların güçlendirileceğini söyledi. Gençoğlu, “Hedefimiz; daha dayanıklı, daha akıllı ve sürdürülebilir bir enerji altyapısı oluşturmak” dedi.